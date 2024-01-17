My Style Rocks: Gala Bollywood με guest κριτή την Άννα Καψάλη - Δείτε το trailer

Το Gala που έχει παρουσιάσει μερικές από τις πιο ωραίες εικόνες που έχουμε δει στο My Style Rocks, επιστρέφει.

Το «Bollywood» είναι η ανεπίσημη ονομασία που χρησιμοποιείται για την κινηματογραφική βιομηχανία της Βομβάης. Λαμπερά, μεταξωτά και πολύχρωμα σάρι, εντυπωσιακά χρυσά κοσμήματα, πλεκτά γιλέκα και καφτάνια, μακριές φούστες και κεντημένα παντελόνια «dhotis» είναι στοιχεία των looks που θα δούμε σήμερα.

Δείτε το trailer:

Τα πολλά layers και τα head pieces είναι βασικά στοιχεία αυτών των εμφανίσεων, θα καταφέρουν οι διαγωνιζόμενες να δημιουργήσουν εικόνες που θα φέρνουν το Bollywood στο 2024 χωρίς η εμφάνισή τους να θυμίζει κοστούμι θεατρικό ή αποκριάτικο;

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή υποδέχονται στη θέση της guest κριτή τη γνωστή fashion editor Άννα Καψάλη, που έρχεται στο πλατό για να προσφέρει τις γνώσεις και τις συμβουλές της στις διαγωνιζόμενες. Τι εντυπώσεις θα της αφήσουν οι εμφανίσεις των fashionistas;

Η απόσταση ανάμεσα στην Απολλεών και την Αμάντα φαίνεται να μεγαλώνει την ώρα που το τέλος του σημερινού gala κρύβει μία ακόμα μεγάλη ανατροπή!

