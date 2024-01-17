My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Γεωργία, νικήτρια στο πρώτο Gala της χρονιάς

Το πρώτο gala της χρονιάς στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, είχε ως guest κριτή την fashion editor και καθηγήτρια ενδυματολογίας, Άννα Καψάλη.

Μία γυναίκα που ξέρει από styling και μόδα που δεν… μάσησε τα λόγια της εισπράττοντας το θαυμασμό για την αμεσότητά της, από την κριτική επιτροπή.

Οι περισσότερες εμφανίσεις του Gala φάνηκαν ανεπαρκείς ωστόσο αρκετές fashionistas χρησιμοποίησαν ενδιαφέροντα στοιχεία στα looks που παρουσίασαν.

Οι εντάσεις δεν έλειψαν, με αποκορύφωμα για μία ακόμα φορά, την εμφάνιση της Απολλεών.

Ο εκνευρισμός της Διονυσίας και της Αμάντας έφερε την παρέμβαση του Στέλιου Κουδουνάρη ο οποίος επεσήμανε το περίεργο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στην Απολλεών και τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.

Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων η guest κριτής μοίρασε τους τρεις βαθμούς της στη Μιμή, την Απολλεών και τη Γεωργία αν και σχολίασε πως λόγω της συμπεριφοράς της δεν θα έπρεπε να της δώσει τον ένα βαθμό κι ας είχε την καλύτερη εμφάνιση.

Η Γεωργία αναδείχθηκε νικήτρια της εβδομάδας.

Στη χαμηλότερη κατάταξη βρέθηκαν βαθμολογικά η Μορτασία, η Χριστιάνα και η Έφη, όμως η Κατερίνα Καραβάτου ανακοίνωσε πως δε θα υπάρξει αποχώρηση.

Ωστόσο, την επόμενη και προτελευταία εβδομάδα του διαγωνισμού, η Μορτασία που απουσίαζε για λόγους υγείας και η Χριστιάνα θα είναι απευθείας υποψήφιες. Οι δύο διαγωνιζόμενες μπορούν να σωθούν μόνο αν καταφέρουν να βγουν νικήτριες της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

