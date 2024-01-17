«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο: Η φοιτήτρια που διδάσκει στον Μονομάχο!

Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με τον Πάνο Μαδιάνο να έχει απέναντι του 16 αντιπάλους, στο ταμείο του 4.505 ευρώ και στη φαρέτρα του μόνο τη βοήθεια του 75%.

Ο δάσκαλος φυσικής αγωγής που έχει δυσκολευτεί να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται, προσπαθεί να διατηρήσει τη ψυχραιμία του και να κόψει την κορδέλα του νικητή.

Η Φωτεινή Κονσολάκη από τη θέση 22, είναι η επόμενη που χρίζεται πρωταγωνίστρια του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων και προσφέρει άφθονο γέλιο. Είναι φοιτήτρια και ταυτόχρονα εργάζεται σε ένα λογιστικό γραφείο ενώ ήρθε στον «Μονομάχο» για να κάνει παρέα στον σύντροφο της, τον Κωνσταντίνο που κάθεται στη θέση 53. Από την πρώτη κιόλας ερώτηση αρχίζουν τα δύσκολα για τη Φωτεινή καθώς η ίδια -λόγω του νεαρού της ηλικίας της- δεν γνωρίζει την απάντηση.

Παρόλα αυτά όμως, ενεργοποιεί τις βοήθειες και καταφέρνει να μείνει μόνο με 12 αντιπάλους και με περισσότερα από 12.000 ευρώ επιβεβαιώνοντας τον Χρήστο Φερεντίνο και κάποιους αντιπάλους της που λένε ότι «η Φωτεινή διδάσκει στον Μονομάχο».

Δείτε το trailer:

