Ο Rob James Seymour είδε με απογοήτευση για ακόμα μία φορά χθες, το όνομά του να βγαίνει από την κάλπη της ομάδας του. Η είσοδος των νέων Survivors στις ομάδες έφερε νέες ισορροπίες και αντιπαραθέσεις.
Απόψε ο δεύτερος αγώνας ασυλίας κρίνεται στον πόντο! Μια φοβερή αναμέτρηση με δυνατά runs και συνεχείς ανατροπές που κόβουν την ανάσα!
Η ένταση ανάμεσα στον Αλέξη Παππά και τον Σωτήρη Λαμάι δεν έχει τέλος… Ποιοι θα γνωρίσουν την ήττα απόψε στον στίβο μάχης; Κόκκινοι ή Μπλε θα οδηγηθούν στην κάλπη και ποια ή ποιος θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος;
Δείτε το τρέιλερ:
SURVIVOR
Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
