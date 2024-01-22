Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor: Ο αγώνας κρίνεται στον πόντο - Απόψε στις 21.00 - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε ο δεύτερος αγώνας ασυλίας κρίνεται στον πόντο! Μια φοβερή αναμέτρηση με δυνατά runs και συνεχείς ανατροπές που κόβουν την ανάσα! 

survivor

Ο Rob James Seymour είδε με απογοήτευση για ακόμα μία φορά χθες, το όνομά του να βγαίνει από την κάλπη της ομάδας του. Η είσοδος των νέων Survivors στις ομάδες έφερε νέες ισορροπίες και αντιπαραθέσεις. 

survivor

Απόψε ο δεύτερος αγώνας ασυλίας κρίνεται στον πόντο! Μια φοβερή αναμέτρηση με δυνατά runs και συνεχείς ανατροπές που κόβουν την ανάσα! 

survivor

Η ένταση ανάμεσα στον Αλέξη Παππά και τον Σωτήρη Λαμάι δεν έχει τέλος… Ποιοι θα γνωρίσουν την ήττα απόψε στον στίβο μάχης; Κόκκινοι ή Μπλε θα οδηγηθούν στην κάλπη και ποια ή ποιος θα είναι ο δεύτερος υποψήφιος; 

Δείτε το τρέιλερ:

SURVIVOR

Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ


#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark