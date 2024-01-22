My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: H Απολλεών είναι η νικήτρια της ημέρας

Ένα άκρως ενδιαφέρον επεισόδιο παρακολουθήσαμε σήμερα στο My Style Rocks στον ΣΚΑΪ, με την Απολλεών να καταφέρνει να κερδίζει, ύστερα από δύο σερί ημέρες που βρισκόταν στη δεύτερη θέση. Από το επεισόδιο έλειπε η Χριστιάννα, όπως μας ενημέρωσε η Κατερίνα Καραβάτου λόγω ασθένειας.



Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Απολλεών, ο Στέλιος Κουδουνάρης «κοντραρίστηκε» με τη Γεωργία, ενώ λίγο αργότερα η παίκτρια είχε ένταση και με τον Δημήτρη Σκουλό.

Αντιδράσεις ξεσήκωσε και η εμφάνιση της Μορτασίας, με τη Διονυσία να την χαρακτηρίζει ως «μπαταρισμένη κρεμάστρα», απειλώντας την μάλιστα πως δεν την «έχει ξεμπροστιάσει ακόμα».

Διονυσία, Μορτασία και Γεωργία σε ρεσιτάλ κόντρας για ακόμα μια φορά στο σημερινό επεισόδιο.

Η αποκάλυψη των κρυφών φακέλων στο τέλος του επεισοδίου



Η είσοδος των κριτών και της Κατερίνας Καραβάτου



Η είσοδος των παικτριών στο πλατό

