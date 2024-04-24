Οι Μπλε μετρούν ήδη τρεις νίκες και αντιστοίχως τρεις πόντους για το αγώνισμα που θα φέρει το μεγάλο έπαθλο. Από την άλλη πλευρά οι Κόκκινοι έχουν τρεις υποψήφιους μονομάχους και μηδέν βαθμούς. Θα καταφέρουν απόψε να πάρουν τη νίκη που θα κάνει τη διαφορά ή θα συνεχιστεί το σερί της ήττας;

Η αποχώρηση του Σάββα Γκέντσογλου ήταν μία ακόμα απώλεια για την Μπλε ομάδα μετά την αποχώρηση του James. Ωστόσο αυτό που μονοπώλησε τις συζητήσεις χθες, ήταν η ένταση ανάμεσα στη Σταυρούλα και τον Γιάννη. Η μεταξύ τους διαμάχη αλλά και η στάση του Φάνη δημιούργησε απόσταση ανάμεσα σε εκείνον και τον Γιάννη.

Σε ένταση όμως είναι και η σχέση ανάμεσα στη Σταυρούλα και την Κατερίνα. Τα μεταξύ τους ματσαρίσματα και οι κατηγορίες για σπρωξίματα την ώρα των αναμετρήσεων συνεχίζονται με τις δύο Survivors να βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση. Τελικά πόσο καλά γνωρίζονται οι δύο γυναίκες;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.