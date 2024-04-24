Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Ποια θα είναι η τέταρτη υποψήφια; - Δείτε το trailer

Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Οι Μπλε μετρούν ήδη τρεις νίκες και αντιστοίχως τρεις πόντους για το αγώνισμα που θα φέρει το μεγάλο έπαθλο. Από την άλλη πλευρά οι Κόκκινοι έχουν τρεις υποψήφιους μονομάχους και μηδέν βαθμούς. Θα καταφέρουν απόψε να πάρουν τη νίκη που θα κάνει τη διαφορά ή θα συνεχιστεί το σερί της ήττας; 

Η αποχώρηση του Σάββα Γκέντσογλου ήταν μία ακόμα απώλεια για την Μπλε ομάδα μετά την αποχώρηση του James. Ωστόσο αυτό που μονοπώλησε τις συζητήσεις χθες, ήταν η ένταση ανάμεσα στη Σταυρούλα και τον Γιάννη. Η μεταξύ τους διαμάχη αλλά και η στάση του Φάνη δημιούργησε απόσταση ανάμεσα σε εκείνον και τον Γιάννη. 

σαρβάιβορ

Σε ένταση όμως είναι και η σχέση ανάμεσα στη Σταυρούλα και την Κατερίνα. Τα μεταξύ τους ματσαρίσματα και οι κατηγορίες για σπρωξίματα την ώρα των αναμετρήσεων συνεχίζονται με τις δύο Survivors να βρίσκονται σε συνεχή αντιπαράθεση. Τελικά πόσο καλά γνωρίζονται οι δύο γυναίκες; 

σαρβάιβορ

σαρβάιβορ

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

 

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark