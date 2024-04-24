Βίκυ Καγιά: Πέθανε ο πατέρας της – Το «αντίο» του μοντέλου

Πέθανε ο πατέρας της Βίκυς Καγιά. Το μοντέλο ανακοίνωσε τον θάνατό του με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
Ο πατέρας του γνωστού μοντέλου, Άγγελος Καγιάς, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024. Η Βίκυ Καγιά δημοσίευσε μία παλιά φωτογραφία, στην οποία φαίνεται η ίδια να αγκαλιάζει τρυφερά τον μπαμπά της, θέλοντας να του πει το δικό της «αντίο».
«Καλό ταξίδι μπαμπά μου. Σ’αγαπώ», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησης.
Η παρουσιάστρια δέχτηκε τα συλλυπήτηρια και τη συμπαράσταση των διαδικτυακών της φίλων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.