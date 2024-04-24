Βίκυ Καγιά: Πέθανε ο πατέρας της – Το «αντίο» του μοντέλου

Πέθανε ο πατέρας της Βίκυς Καγιά. Το μοντέλο ανακοίνωσε τον θάνατό του με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Ο πατέρας του γνωστού μοντέλου, Άγγελος Καγιάς, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024. Η Βίκυ Καγιά δημοσίευσε μία παλιά φωτογραφία, στην οποία φαίνεται η ίδια να αγκαλιάζει τρυφερά τον μπαμπά της, θέλοντας να του πει το δικό της «αντίο».

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου. Σ’αγαπώ», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε τα συλλυπήτηρια και τη συμπαράσταση των διαδικτυακών της φίλων.

Πηγή: skai.gr

