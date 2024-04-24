Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίκυ Καγιά: Πέθανε ο πατέρας της – Το «αντίο» του μοντέλου

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου. Σ ’αγαπώ», έγραψε η Βίκυ Καγιά στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Βίκυ Καγιά

Πέθανε ο πατέρας της Βίκυς Καγιά. Το μοντέλο ανακοίνωσε τον θάνατό του με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Ο πατέρας του γνωστού μοντέλου, Άγγελος Καγιάς, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024. Η Βίκυ Καγιά δημοσίευσε μία παλιά φωτογραφία, στην οποία φαίνεται η ίδια να αγκαλιάζει τρυφερά τον μπαμπά της, θέλοντας να του πει το δικό της «αντίο».

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου. Σ’αγαπώ», έγραψε το μοντέλο στη λεζάντα της ανάρτησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vicky Kaya (@vickykaya_)

 Η παρουσιάστρια δέχτηκε τα συλλυπήτηρια και τη συμπαράσταση των διαδικτυακών της φίλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πατέρας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark