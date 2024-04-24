Λογαριασμός
«The Pickup»: Ατύχημα στα γυρίσματα ταινίας με πρωταγωνιστή τον Eddie Murphy

Μυστική παραμένει η πλοκή της ταινίας, το σενάριο της οποίας υπογράφουν οι Ματ Μίντερ και Κέβιν Μπάροους

Ταινία

Αρκετά μέλη του συνεργείου τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος στο πλατό της Ατλάντα για την επερχόμενη ταινία των Amazon MGM Studios «The Pickup», όπως επιβεβαίωσε το Deadline.

«Στις 20 Απριλίου, συνέβη ένα ατύχημα στο πλατό του «The Pickup» κατά τη διάρκεια πρόβας μιας σεκάνς δράσης. Δυστυχώς, η σκηνή δεν εξελίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά μέλη του συνεργείου» δήλωσε εκπρόσωπος του στούντιο.

«Βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία συλλογής στοιχείων σχετικά με το τι συνέβη και γιατί, αλλά πρώτα και κύρια η σκέψη μας είναι σε εκείνους που αναρρώνουν».

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην παραγωγή, όπως αναφέρει το Deadline ο σκηνοθέτης και παραγωγός της ταινίας, Τιμ Στόρι δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο του πλατό όταν συνέβη το ατύχημα.

Το Associated Press που αποκάλυψε πρώτο την είδηση ανέφερε ότι ένα φορτηγό «μπλόκαρε» και συγκρούστηκε ξαφνικά με ένα αυτοκίνητο ενώ δύο άνθρωποι εισήχθησαν στο νοσοκομείο.

Στην επερχόμενη ταινία πρωταγωνιστεί ο Έντι Μέρφι με τους Πιτ Ντέιβιντσον, Κέκε Πάλμερ, Άντριου Ντάις Κλέι, Εύα Λονγκόρια, Ismael Cruz Cordova, Τζακ Κέσι και Μάρσον Λιντς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

