Τέλος το Survivor για τον Σάββα Γκέντσογλου. Ο παίκτης απουσίαζε καιρό τραυματίας και τελικά επέστρεψε στον αγώνα για να ενημερώσει τους συμπαίκτες του ότι επιστρέφει Ελλάδα. Ο τραυματισμός τους χεριού του αποδείχθηκε σοβαρότερος, ενώ οι συνθήκες του παιχνιδιού σε καμία περίπτωση δεν βοήθησαν στο να επουλωθεί.

Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε ότι το καλύτερο γι'αυτόν είναι να αποχωρήσει.

Πηγή: skai.gr

