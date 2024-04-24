«Ο Μονομάχος» που...θαμπώνεται από τους αντιπάλους του- Δείτε το τρέιλερ

Ο Γιώργος Σιούμπουρας μπαίνει ξανά στην αρένα του Μονομάχου, έτοιμος να διανύσει την τελική ευθεία καθώς απέναντί του, βρίσκονται ακόμα, 4 ενεργοί αντίπαλοι. Στην πρώτη ερώτηση χρησιμοποιεί τη βοήθεια του 75% που έχει στη διάθεσή του και μένει μόνος εναντίον ενός! Στην επόμενη ερώτηση όμως, χάνουν και οι δύο!

Στην επόμενη κλήρωση ανάμεσα στους 100 υποψήφιους Μονομάχους, τυχερή αναδεικνύεται η Ουρανία Νικολούζου από τη θέση 23. Από την αρχή του παιχνιδιού, δείχνει να κυριεύεται από άγχος και ξεκινά να δίνει τη δική της μάχη προκειμένου να φύγει από το τηλεπαιχνίδι γνώσεων ως νικήτρια.

Ο Ευθύμης Γκαλιμάνης από τη θέση 49 είναι ακόμα ένας τυχερός που παίρνει το χρίσμα του Μονομάχου. Είναι φοιτητής Αρχιτεκτονικής και αισθάνεται περίεργα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση καθώς όπως λέει βλέπει... «εκθαμβωτικά» τους 100 αντιπάλους του.

