Τρίτη συνεχόμενη ήττα για τους Κόκκινους στους αγώνες ασυλίας της εβδομάδας. Η ομάδα δεν μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία των παικτών της, ούτε να πάρει έναν πόντο για το πολυαναμενόμενο ταξίδι. Στον τελευταίο αγώνα ασυλίας το μόνο που κατάφερε ήταν να είναι ανταγωνιστική.

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ο αγώνα θα είναι ισορροπημένος. Οι πόντοι έρχονταν πότε από τη μία και πότε από την άλλη πλευρά διαδοχικά.

Ο αγώνας σημαδεύτηκε από την ένταση που επικράτησε όταν ο Γιάννης Περπατάρης αντέδρασε λανθασμένα σε μια κίνηση της Σταυρούλας.

Λίγο αργότερα μετά από ήττα του Φάνη από τον Γκιουλέκα το θέμα επανήλθε, και αυτή τη φορά στο επίκεντρο του καυγά ήταν οι δύο φίλοι, Γιάννης και Φάνης.

Η τελική νίκη ήρθε διαχειρός Σταυρούλας απέναντι στην Δαλάκα.

Οι ηττημένοι Κόκκινοι βρέθηκαν στο Συμβούλιο με την υποχρέωση να υποδείξουν τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Τα περιθώρια ήταν ήδη αρκετά στενά και η ομάδα επέλεξε τον Χριστόφορο Ταξίδι.

