Survivor 2024: Ποια παίκτρια αποχωρεί απόψε; - Δείτε το trailer

Το επεισοδιακό χθεσινό Συμβούλιο ολοκλήρωσε και τη λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση. Η Έλενα Αμανατίδου, η Μαρία Αντωνά, η Κατερίνα Δαλάκα και η Χρύσα Χατζηγεωργίου είναι οι Survivors που θα μονομαχήσουν απόψε για την παραμονή τους στον Άγιο Δομίνικο. Ποιες θα καταφέρουν να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στον πιο κρίσιμο στίβο μάχης;

Δείτε το trailer:

Νωρίτερα οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σε ένα απαιτητικό αγώνισμα για το έπαθλο της επικοινωνίας. Οι Κόκκινοι ή οι Μπλε θα κατακτήσουν τον αποψινό στόχο; Οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν λένε να κοπάσουν με τον James από τη μία πλευρά και την Ασημίνα από την άλλη να βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.