Survivor 2024: Ποια παίκτρια αποχωρεί απόψε; - Δείτε το trailer

Το επεισοδιακό χθεσινό Συμβούλιο ολοκλήρωσε και τη λίστα των υποψήφιων προς αποχώρηση. Η Έλενα Αμανατίδου, η Μαρία Αντωνά, η Κατερίνα Δαλάκα και η Χρύσα Χατζηγεωργίου είναι οι Survivors που θα μονομαχήσουν απόψε για την παραμονή τους στον Άγιο Δομίνικο. Ποιες θα καταφέρουν να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στον πιο κρίσιμο στίβο μάχης;
Δείτε το trailer:
Νωρίτερα οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν σε ένα απαιτητικό αγώνισμα για το έπαθλο της επικοινωνίας. Οι Κόκκινοι ή οι Μπλε θα κατακτήσουν τον αποψινό στόχο; Οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες δεν λένε να κοπάσουν με τον James από τη μία πλευρά και την Ασημίνα από την άλλη να βρίσκονται στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.