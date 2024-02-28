Ο πρωταγωνιστής της νέας σειράς του Netflix, One Day – της μεταφοράς του μυθιστορήματος του Ντέιβιντ Νίκολς με τις μεγαλύτερες πωλήσεις το 2009 – είναι παντού αυτή τη στιγμή.

Έχοντας γίνει γνωστός ως γοητευτικός απατεώνας στη δεύτερη σεζόν του The White Lotus, το 2022, ο ρόλος του Leo Woodall ως Dexter Mayhew στο One Day είναι εκείνος που τον έβαλε πραγματικά στον χάρτη. Μιλώντας για τον ρόλο που του έφερε πάνω από 595.000 followers στο Instagram, ο Leo είπε στο Guardian «Προσπαθώ να το διαχειριστώ».

Ξέρουμε, λοιπόν, ότι ο Leo Woodall έχει έναν καλό ατζέντη. Τι άλλο όμως ξέρουμε; Τώρα που τον αγαπάμε μαζί με την συμπρωταγωνίστριά του Ambika Mod στο One Day, ήρθε η ώρα να μάθουμε παραπάνω πράγματα για τον ηθοποιό.

Ο Leo γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 14 Σεπτεμβρίου 1996, και είναι 27 ετών. Παρακολούθησε το Arts Educational School στο Chiswick και σήμερα ζει στο βόρειο Λονδίνο με τον αδελφό του. Κατάγεται από οικογένεια ηθοποιών και ο μπαμπάς του Andrew Woodall εμφανίστηκε πρόσφατα στο The Couple Next Door του Channel 4.

Ο Leo πήγε στη δραματική σχολή όταν ήταν 19 ετών. Σε συνεντεύξεις του, έχει πει ότι εξεπλάγη που εντάχθηκε στο καστ του The White Lotus αφού ήταν σχετικά άγνωστος ηθοποιός.

Ενώ έλειπε στα γυρίσματα του The White Lotus, ο Leo πέρασε από οντισιόν για το ρόλο του Dexter Mayhew (παραδεχόμενος ότι δεν είχε διαβάσει το βιβλίο πριν από την ακρόαση, αλλά είχε παρακολουθήσει την ταινία του 2011 με πρωταγωνιστές τον Jim Sturgess και την Anne Hathaway). Ό,τι κι αν έκανε, σίγουρα απέδωσε. Τον Ιούνιο του 2022, επιλέχτηκε ως Dexter απέναντι από την Ambika Mod.

Για όσους έχουν δει τον Leo τόσο στο The White Lotus όσο και στο One Day, ο ηθοποιός παραδέχεται ότι μοιάζει περισσότερο με το κομψό αγόρι Dexter Mayhew παρά με το αγόρι του Essex Jack στην πραγματική ζωή.

Σε ποιες ταινίες και σειρές έχει πρωταγωνιστήσει ο Leo Woodall;

Ο Leo έκανε το ντεμπούτο του ως ηθοποιός το 2019, στη μικρού μήκους ταινία Man Down. Έχει επίσης πρωταγωνιστήσει στο αστυνομικό δράμα του Tom Holland Cherry, καθώς και στο κατασκοπευτικό δράμα Citadel της Amazon. Ο Leo εμφανίστηκε επίσης στην ταινία Nomad ενώ υποδύεται τον Adrian Ivashkov στο Vampire Academy.

Ωστόσο, ο Leo θριαμβεύει ως Dexter Mayhew στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος One Day. Ακολουθεί τα βήματα του Jim Sturgess, ο οποίος έπαιξε τον χαρακτήρα στην κινηματογραφική μεταφορά του 2011, η οποία συναντήθηκε με ανάμεικτες κριτικές. Η προσαρμογή του Netflix, ωστόσο, αντιμετωπίστηκε με μια σειρά από κριτικές πέντε αστέρων.

Ποιο είναι το επόμενο project του Leo;

Ο Leo Woodall έχει ανακοινωθεί ως ο πρωταγωνιστής στο Prime Target, ένα θρίλερ της Apple TV+ με την πρωταγωνίστρια του Black Adam, Quintessa Swindell. Η σειρά αφορά έναν νεαρό απόφοιτο μαθηματικών, τον Έντουαρντ Μπρουκ, ο οποίος ανακαλύπτει το μυστικό των πρώτων αριθμών. Ο Ridley Scott υπηρετεί ως εκτελεστικός παραγωγός και έχει δημιουργηθεί από τον συγγραφέα Sherlock Steve Thompson.

Μιλώντας στο Jimmy Kimmel Live μια μέρα μετά την πρεμιέρα της εκπομπής στο Netflix, ο Leo μίλησε για το πώς κατάφεραν να τον γεράσουν είκοσι χρόνια καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων και πώς ήταν να χρησιμοποιούν «άβολα τηλέφωνα» και «γραφομηχανές» για να μεταφέρουν με ακρίβεια τη δεκαετία του ’90.

Είναι ο Leo Woodall σε σχέση με τη Meghann Fahy;

Το καλό με τη συμμετοχή σου σε μια σούπερ επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή γεμάτη διάσημους ηθοποιούς είναι ότι μπορεί να βγεις με έναν από αυτούς. Αυτό ακριβώς συνέβη για τον Leo όταν συνάντησε τη συμπρωταγωνίστρια του The White Lotus, Meghann Fahy στα γυρίσματα στη Σικελία της Ιταλίας.

Λίγο μετά την προβολή της δεύτερης σεζόν του The White Lotus, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι ο Leo έβγαινε με τη συμπρωταγωνίστριά του Meghann (η οποία υποδύεται τη Daphne) και τον Νοέμβριο του 2023 αυτές οι φήμες επιβεβαιώθηκαν. Το ζευγάρι εθεάθη να περπατά μαζί στο Λονδίνο, με φωτογραφίες τους να φιλιούνται κάτω από μια ομπρέλα και να εμφανίζονται ο ένας στις φωτογραφίες του άλλου.

Δύο εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του One Day στο Netflix, η Meghann παρουσίασε επίσημα τη σχέση τους στο Instagram δημοσιεύοντας μια χαριτωμένη φωτογραφία του ζευγαριού να περπατά αγκαλιά. Ο Λέο σχολίασε παιχνιδιάρικα, “ποιος είναι;!” Ενώ οι θαυμαστές έγραψαν αστειευόμενοι, «μας είδε να ”διψάμε” για εκείνον και έπρεπε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα».

