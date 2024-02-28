Ο Μονομάχος: Διατηρεί ψηλά το ηθικό του με στόχο τη νίκη - Δείτε το trailer

Ο Θέμης Χαρλαύτης είναι ο τυχερός που κληρώνεται και μπαίνει σήμερα στην αρένα του Μονομάχου. Ο Θέμης πανηγυρίζει… πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι. Στόχος του; Να διατηρήσει ψηλά το ηθικό του και να φύγει από τον «Μονομάχο» με όσα περισσότερα χρήματα μπορεί για να βοηθήσει τα παιδιά του.

Δείτε το trailer:

Δείτε απόσπασμα από τον Μονομάχο που δίνει την πιο κρίσιμη μάχη του για 14.033 ευρώ:

Ο λογιστής έχει μία εκπληκτική πορεία και φτάνει στην 11η ερώτηση έχοντας εξοντώσει 99 από τους αντιπάλους του. Απέναντι του μένει μόνο ένας...

Πηγή: skai.gr

