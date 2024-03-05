«Ο Μονομάχος» συνεχίζει να μοιράζει μεγάλα χρηματικά ποσά ως κέρδη σε όσους τολμούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους απέναντι σε 100 αντιπάλους, γεγονός που επιβεβαιώθηκε σήμερα ύστερα από ένα ακόμα συναρπαστικό επεισόδιο!

Ο Παναγιώτης Πανουσόπουλος μπήκε στην αρένα του Μονομάχου αποφασισμένος να κερδίσει τους 100 αντιπάλους του και να μαζέψει χρήματα για να παντρευτεί την αγαπημένη του Ευγενία. Μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι στο οποίο χρησιμοποίησε μόνο μία βοήθεια συνέχισε να ρισκάρει χωρίς να χρησιμοποιήσει καμία άλλη. Γρήγορα έμεινε μόνος εναντίον δύο, κατάφερε να βρει τη σωστή απάντηση και να φύγει νικητής με 22.407 ευρώ!

Η ερώτηση που έκανε τον Μονομάχο να «πετάει» στους... ουρανούς με 22.407 ευρώ:

«Έλεγα από πριν ότι θα ρισκάρω δε θέλω βοήθειες και ό,τι είναι να γίνει, έγινε. Τι είχαμε, τι χάσαμε» δήλωσε στον Χρήστο Φερεντίνο ο νέος, μεγάλος νικητής του ΜΟΝΟΜΑΧΟΥ, αναφορικά με τη στρατηγική που ακολούθησε.

