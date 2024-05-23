Νέα αγωνιστική ημέρα στο Survivor με τις δύο ομάδες να παλεύουν για την τέταρτη ασυλία και τη Δώρα πριν των αγώνα να δηλώνει μεταξύ άλλων πως οι Μπλε σήμερα παλεύουν για τον Φάνη προκειμένου να μην ψηφιστεί.

Ο Φάνης στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στον αγώνα ασυλίας βγάζοντας τον ώμο του, με τον ίδιο να φαίνεται να πονάει αρκετά. Ωστόσο, ο Φάνης με αυταπάρνηση και κατάθεση ψυχής ολοκλήρωσε το run του απέναντι στον Χίλμι Τσεμ αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, δίνοντας τον πόντο στην ομάδα του.

Οι Μπλε εν τέλει κατάφεραν να κερδίσουν την πολυπόθητη τέταρτη ασυλία χάρη και στη συμμετοχή των Τούρκων παικτών που του χάρισαν συνολικά έξι πόντους.

Ακολούθησε το καθιερωμένο συμβούλιο του νησιού, εκεί όπου ο Χριστόφορος μίλησε για... τις πτώσεις του, ενώ αναφέρθηκε στο ντεφορμάρισμά του το τελευταίο διάστημα.

Ο Φάνης πήρε τη σκυτάλη μιλώντας για τον τραυματισμό του που έκανε άπαντες να «καρδιοχτυπήσουν» κατά τη διάρκεια του αγώνα ασυλίας.

Τα λόγια της Δώρας και του Σταμάτη για την αυταπάρνηση του Φάνη παρά τον μεγάλο πόνο του λόγω της εξάρθρωσης.

Ο Γιώργος απάντησε στο συμβούλιο για αυτό που φώναξε στον Ντάνιελ κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα ασυλίας και εξήγησε το σκεπτικό πίσω από τη στάση του στον αγώνα ασυλίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως δε θέλει να σπείρει ηττοπάθεια.

Μετά την ψηφοφορία των Κόκκινων, ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους αναδείχθηκε ως ο τέταρτος υποψήφιος για αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

