Ο τραγουδιστής Στέλιος Ρόκκος έδωσε σήμερα συνέντευξη στον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και ανάμεσα σε πολλά που είπε αναφέρθηκε και στη Μαρίνα Σάττι, τη θέση της στην Eurovision, τη στάση της στην συνέντευξη τύπου που συζητήθηκε τόσο πολύ και πήρε σαφή θέση υπέρ της.

«Εγώ λατρεύω αυτή την κοπέλα. Ζητώ συγγνώμη στη Μαρίνα Σάττι, την είχα πάρει τηλέφωνο για να χρησιμοποιήσω τη Μάντισσα σε ένα πρότζεκτ με τη Μελίνα Ασλανίδου, ελπίζω να μη με είχε παρεξηγήσει τότε. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο φρέσκο έχουμε. Είναι η χαρά της ζωής. Θες να την έχεις φίλη σου, κοπέλα σου, παιδί σου. Είναι τόσο γλυκοαίματο πλάσμα. Είναι πολύ πιο μεγάλη η εικόνα της από το τραγούδι της. Έχουμε πάει και με πολύ καλύτερα τραγούδια και πήραμε χαμηλότερο βαθμό» είπε αρχικά ο Στέλιος Ρόκκος και συνέχισε:

«Να σου πω όμως κάτι; Αυτή η γλωσσοφαγιά, αυτή η λύσσα και η κακία, που πήγαν να κατασπαράξουν αυτό το παιδί! Εγώ τη λάτρεψα που χασμουρήθηκε. Εγώ θα ‘φευγα! Μιλάμε για τη Λωρίδα της Γάζας, για χιλιάδες νεκρούς. Επειδή ασχολήθηκα με το θέμα, δεν εξέφρασε θέση επειδή χασμουρήθηκε, το χασμουρητό ήταν επειδή ήταν κουρασμένη. Μακάρι να ήταν πολιτική αντίδραση»

Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στο θάνατο του αδερφού του αλλά και τη δική του περιπέτεια με την υγεία του πριν λίγο καιρό.

«Καμιά φορά δεν ξέρεις γιατί γίνονται κάποια πράγματα. Τον τελευταίο καιρό τρώω τη ζωή με το κουτάλι γιατί είχα πάει σε κάποιον στο χωριό που με έμαθε τη θεωρία του μέτρου» είπε και συνέχισε: « Με ρώτησε πόσο είμαι και μου έδειξε σε ένα μέτρο το 58. “Ο άντρας μέχρι τα 70 είναι χρήσιμος, ναι; Τόσο έμεινε”. Δεν χρειάζεται να γίνουν όλα τα άσχημα στη ζωή μας για να μας διδάξει το μέτρο. Εγώ ρουφάω τη ζωή με το κουτάλι, έχουμε πάρει τη μοτοσικλέτα με την Ελένη και γυρνάμε. Το τσιγάρο το έκοψα μετά την περιπέτειά μου, κατάλαβα ότι έχω μια επιλογή ή να ζήσω ή να πεθάνω»



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.