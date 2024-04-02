Survivor 2024: O Ταλαδιανός πιστεύει πως ο Τζέιμς έχε... υπνωτίσει τα παιδιά

«Μαγικές ικανότητες» αποδίδει ο Σταμάτης Ταλαδιανός στον Τζέιμς Καφετζή όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο στο Survivor στον Σκάι.
Συγκεκριμένα, ο παίκτης της μπλε ομάδας μιλά για... υπνωτισμό τον συμπαικτών του από τον Τζέιμς κατηγορώντα;ς τον πως η στρατηγική που ακολουθεί, ευθύνεται για το γεγονός της υποψηφιότητας του προς αποχώρηση.
Ο Σταμάτης πιστεύει ότι ο Τζέιμς έχει φτιάξει μια ομάδα με 4 ακόμα άτομα, τα οποία και χειραγωγεί, βάζοντάς τους λόγια.
«Για άλλη μια φορά βγαίνω υποψήφιος, πήρα 5 ψήφους. Πριν καν πάμε στην ψηφοφορία είχα προβλέψει ότι θα έπαιρνα 4. Είναι αυτή η τσάντα που κουβαλάω από την προηγούμενη ομάδα μου, τη Μπλε. Φάνης, Χρύσα, Σταυρούλα, Τζέιμς κι η νέα τους μεταγραφή που είναι η Αναστασία. Θεωρώ πως ο Τζέιμς έχει υπνωτίσει τα παιδιά, έχει υπνωτίσει την ομάδα που έχει δημιουργήσει και την έχει οδηγήσει πάρα πολύ σωστά στον στόχο που έχει βάλει αυτός ο ίδιος. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή, αυτοί που έχουν υπνωτιστεί, θα ξυπνήσουν», είπε.
