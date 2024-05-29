H ομοσπονδιακή δικαστική αστυνομία των Βρυξελλών, πραγματοποίησε έρευνες σήμερα το πρωί στην κατοικία υπαλλήλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην περιοχή του Σκααρμπέκ καθώς και στο γραφείο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας, σε συνεργασία με την Eurojust και τις γαλλικές δικαστικές αρχές πραγματοποιήθηκε επίσης έρευνα στο γραφείο αυτού του υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο κατόπιν αιτήματος του Βέλγου ανακριτή.

Οι έρευνες αποτελούν μέρος μιας υπόθεσης παρέμβασης, παθητικής διαφθοράς και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και σχετίζεται με ενδείξεις ρωσικής παρέμβασης, κατά την οποία μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσεγγίστηκαν και πληρώθηκαν για να προωθήσουν τη ρωσική προπαγάνδα μέσω του «ειδησεογραφικού ιστότοπου» Voice of Europe.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο εν λόγω υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτό, τονίζει η εισαγγελία.

Η έρευνα της βελγικής αστυνομίας σε σχέση με ενδείξεις για προώθηση της ρωσικής προπαγάνδας έγιναν στα γραφεία του Guillaume P. στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο, αλλά και στο σπίτι του στην βελγική πρωτεύουσα, σύμφωνα με πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης Der Spiegel και De Tijd.

Όπως επισημαίνεται, ο Guillaume P. εργαζόταν για τον Γερμανό ευρωβουλευτή Maximilian Krah του ακροδεξιού κόμματος AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) και τώρα εργάζεται για τον Marcel de Graaff, τον Ολλανδό ευρωβουλευτή του επίσης ακροδεξιού Φόρουμ για τη Δημοκρατία.

Ο Guillaume P. εργάστηκε στο παρελθόν για χρόνια στο γαλλικό κόμμα Rassemblement National (RN-Εθνικός Συναγερμός).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.