Cardi B: Αυτή είναι η αντίδρασή της σε όσους την αποκαλούν «χοντρή» (video)

Η Cardi B απάντησε σε όσους την αποκαλούν «χοντρή» και μάλιστα με ένα βίντεο να τρώει τηγανίτες. Στο βίντεο της ράπερ, που έχει γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια ειρωνεύεται όσους σχολιάζουν τα κιλά και τον σωματότυπό της. Κόβει τα pancakes και ακούγεται να λέει: «Ντρέπομαι για το σώμα μου. Είμαι τόσο λυπημένη…».

Cardi B reacts to fans body shaming for recent Las Vegas performancepic.twitter.com/063Zk7KaNF May 27, 2024



Μόλις πάει να δοκιμάσει μία μπουκιά αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όλοι λένε ότι φαίνομαι χοντρή και τα οπίσθιά μου μεγάλα». Γλείφει τα χείλη της και προσθέτει: «Όλοι με μισούν».

Πρόσφατα, η Cardi B μίλησε για τον επταετή γάμο της με τον σύζυγό της, Offset, μετά τον χωρισμό τους για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τον Δεκέμβριο του 2023. «Όταν γνώρισα τον Offset, ήταν σούπερ πλούσιος και μόλις είχα βάλει τα πρώτα μου 200.000 δολάρια στην τράπεζα», θυμήθηκε. «Ποτέ δεν με έκανε να νιώσω ότι ήμουν μικρή γι' αυτόν. Στην πραγματικότητα μου έλεγε πάντα: "Είσαι μια σούπερ σταρ, κοίτα"».

Ενώ συζητούσε για τις προκλήσεις στον γάμο της, η ερμηνεύτρια παραδέχτηκε ότι και οι δύο είχαν τις δικές τους αδυναμίες. «Έχουμε τα δικά μας κακά πράγματα», τόνισε. «Είμαστε από δύο διαφορετικούς κόσμους. Μερικές φορές δεν μπορώ να είμαι... όχι ότι δεν μπορώ να είμαι σύζυγος. Απλώς, η καριέρα μου παίρνει τη ζωή μου. Καταλαβαίνετε τι λέω; Η καριέρα μου έρχεται πρώτη και μετά έρχονται τα παιδιά μου. Και μερικές φορές δεν συνειδητοποιώ ότι βάζω τόσα πολλά πράγματα πάνω από τη σχέση μου», αποκάλυψε η Cardi B.

Πηγή: skai.gr

