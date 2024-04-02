Το Gala Avant Garde ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση της Δήμητρας Μπεσίρη και τη νίκη της Δήμητρας Ζαφειρακοπούλου η οποία ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη διαγωνιστική εβδομάδα με μία εμφάνιση που χαρακτηρίστηκε από τον Στέλιο Κουδουνάρη ως η «πιο avant garde από όλες».

Αρκετά από τα looks της ημέρας αξιολογήθηκαν ως εκτός θέματος, όπως της Δομινίκης και της Φωτεινής ή extravagant όπως στην περίπτωση της Δήμητρας Μπεσίρη. Η εμφάνιση της Μπι ήταν μία από τις καλύτερες του Gala με την ίδια να παίρνει τρία τεσσάρια από την κριτική επιτροπή! Η εμφάνιση της Σιμόν άνοιξε τη συζήτηση για τα ανακυκλώσιμα υλικά και τη sustainable fashion αν και το look της θεωρήθηκε ελλιπές. Το φόρεμα της Casablanca κέρδισε τις εντυπώσεις δε συνέβη όμως το ίδιο και με τα παπούτσια που το συνδύασε ενώ το ίδιο πρόβλημα φάνηκε να αντιμετωπίζει και η Νικολίνα με το look - φόρο τιμής στη Rei Kawakubo.

Υποψήφιες προς αποχώρηση βγήκαν η Δήμητρα Μπ., η Φωτεινή και η Ζέτα η οποία ωστόσο απουσίαζε για λόγους υγείας. Οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες στην πλειοψηφία τους θεώρησαν άδικο να αποχωρήσει η Ζέτα και τη στήριξαν με τη ψήφο τους. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στην Φωτεινή.

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.