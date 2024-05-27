Ελεύθερος αφέθηκε ο 57χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη εχθές το βράδυ στη Νίκαια μετά από καταγγελία της 57χρονης συζύγου του, ότι τη μαχαίρωσε.

Οι αστυνομικοί, μετά από κλήση που δέχθηκαν από τη γυναίκα, έσπευσαν στο σημείο και την εντόπισαν με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα.

Ωστόσο όπως προέκυψε στη συνέχεια από την ιατροδικαστική εξέταση, η γυναίκα αυτοτραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 57χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν άλλες 6 φορές για ενδοοικογενειακή βία, με τελευταία τον περασμένο Απρίλιο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ρωτήθηκε την τελευταία φορά, εάν θέλει να πάει σε δομή και να προμηθευτεί panic button, αλλά αρνήθηκε.

Πηγή: skai.gr

