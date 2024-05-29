Αυξήθηκαν οι καταθέσεις, αλλά μειώθηκαν τα δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες τον Απρίλιο.

Πιο συγκεκριμένα, αύξηση κατά 348 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Απρίλιο του 2024 οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 400 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 2,3% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 135 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2024, έναντι θετικής καθαρής ροής 957 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2024.

Μείωση κατά 249 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Απρίλιο του 2024 οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 721 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -27,7% από -24,5% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις από επιχειρήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα, αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1,278 δις. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 4,4% από 1,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων (MXE) μειώθηκαν κατά 154 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.507 δις.. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 190 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 229 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Λιγότερα δάνεια

Στο σκέλος των δανείων η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 789 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,982 δις ευρώ τον προηγούμενο μήνα με συνέπεια o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα να παραμείνει αμετάβλητος στο 4,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Απρίλιο του 2024, ήταν αρνητική κατά 730 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.917 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 7,8% από 8,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 6,9% από 6,6% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 298 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.617 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 15,8% από 19,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 432 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 300 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 26 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 48 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -0,1% από -0,6% τον προηγούμενο μήνα. Αρνητική κατά 34 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Απρίλιο του 2024, έναντι θετικής καθαρής ροής 17 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,1% από -1,4% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.