Survivor: Ποια ομάδα κερδίζει το έπαθλο; - Δείτε trailer

Η χθεσινή υποψηφιότητα της Κατερίνας Δαλάκα φάνηκε να αιφνιδιάζει την ίδια η οποία θεωρεί πως αγωνιστικά είναι ανώτερη του Γιώργου Γκιουλέκα.

Η ψήφισή της δεν αποτελεί θέμα συζήτησης μόνο στην καλύβα των Κόκκινων αφού στους Μπλε ο Σταμάτης δε χάνει την ευκαιρία να «πειράξει» τη Δώρα για την υποψηφιότητα της φίλης της.

Περιμένοντας τις αυριανές μονομαχίες οι δύο ομάδες μπαίνουν απόψε στο στίβο μάχης μαζί με τους All Star του τουρκικού Survivor για να διεκδικήσουν μαζί ένα σημαντικό έπαθλο. Ποια ομάδα το θέλει περισσότερο; Θα φανεί στο

αποτέλεσμα!

Η στάση του Φάνη την ώρα του αγωνίσματος σχολιάζεται από την Κόκκινη ομάδα καθώς θεωρούν πως λέει ψέματα… Σε τι ακριβώς αναφέρονται;

