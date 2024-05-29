Στον σημαντικό και σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζουν Ελλάδα και Κατάρ στην ευρύτερη περιοχή μας αναφέρθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου υποδεχόμενη στο Προεδρικό Μέγαρο τον εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά την Αθήνα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου αφού τόνισε ότι «οι φιλικές σχέσεις Ελλάδας και Κατάρ στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή μας προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου» υπογράμμισε ότι «με αυτόν το γνώμονα οι δυο χώρες μας διαδραματίζουν έναν σημαντικό και σταθεροποιητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή μας».

Υποστήριξε, επίσης, ότι «σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, η χώρα μου εκτιμά ιδιαίτερα τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Κατάρ στην ένοπλη σύγκρουση στην περιοχή της Γάζας και στην τεράστια ανθρωπιστική κρίση, που έχει δημιουργηθεί εκεί» και σημείωσε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να προσπαθεί να συμβάλλει στην επίτευξη μιας άμεσης και βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός».

«Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενταθούν οι συλλογικές μας προσπάθειες, ώστε να επιτύχουμε την κατάπαυση των εχθροπραξιών, την απελευθέρωση των ομήρων και τη διασφάλιση απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας» είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τόνισε ότι «ευελπιστούμε για την ειρήνευση στην περιοχή και στηρίζουμε τη λύση των δυο κρατών στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου».

Αναφερόμενη στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Κατάρ, υποστήριξε ότι «υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες για την επίτευξη αμοιβαίων επωφελών συνεργασιών σε πολλούς τομείς» και εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η επίσκεψη του εμίρη του Κατάρ στην Αθήνα «δίνει ένα σημαντικό μήνυμα, είναι ένα σημαντικό άλμα στις διμερείς μας σχέσεις».

Από την πλευρά του, ο εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τη χαρά του για την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα και ευχήθηκε να συμβάλει στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Υπενθύμισε, ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί 50 χρόνια από την έναρξη των διπλωματικών σχέσεων των δυο χωρών και συμφώνησε με την κυρία Σακελλαροπούλου ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για την ενίσχυσή τους.

Σημείωσε, επίσης, ότι «εμείς εκτιμούμε τον ρόλο και τη στάση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Γάζα» και τόνισε ότι «δυστυχώς, υπάρχουν σφαγές που διαπράττονται κάθε μέρα εις βάρος του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και άλλες περιοχές».

Όπως ανέφερε: «Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στην πόλη της Ράφα που δεινοπαθούν, δυστυχώς υπάρχουν σφαγές, δεν μπορώ να περιγράψω πώς γίνεται η κατάσταση αυτή. Εμείς μιλάμε για την Ράφα, υπάρχουν σφαγές που συντελούνται κάθε μέρα, όμως εδώ και οκτώ μήνες, από το Βορρά προς το Νότο, γίνονται κάθε μέρα αυτές οι τραγωδίες».

Επισήμανε ότι «η στάση του Κατάρ είναι γνωστή- εμείς είμαστε υπέρ της λύσης των δύο κρατών και να ζούνε οι δύο χώρες, οι δύο λαοί, με ειρήνη στην περιοχή» και προσέθεσε:

«Εμείς συνεργαζόμαστε με τους φίλους μας τους Έλληνες για να αποστείλουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, και όπως επίσης συνεργαζόμαστε για την απελευθέρωση των ανθρώπων που κρατούνται εκεί. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο θέμα, εμείς εργαζόμαστε γι' αυτό και πρέπει όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί, να επιστρέψουν στις οικογένειές τους, στους γονείς τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

