Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί ο Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, μερικές εβδομάδες μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ντόχα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την εκτίμησή του για τον ρόλο του Κατάρ στην περιοχή του Κόλπου και ιδιαίτερα στην κρίση στη Γάζα, ενώ τόνισε ότι οι καλές σχέσεις Ελλάδας και Κατάρ συμβάλλουν στη σταθερότητα στην περιοχή.

«Με χαροποιεί ιδιαίτερα να σας καλωσορίσω στην Αθήνα. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω πόσο πολύ εκτιμούμε την εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πιστεύω ότι αυτή η επίσκεψη είναι πραγματικά μια ευκαιρία να εξετάσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σχέση μας, ιδίως στο οικονομικό πεδίο. Η Ελλάδα σημειώνει σήμερα σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην ανάπτυξη. Και βέβαια, θα συζητήσουμε τις περιφερειακές εξελίξεις»

«Κατάρ και Ελλάδα έχουν μια σπουδαία ιστορική σχέση»

Από την πλευρά του, ο Εμίρης του Κατάρ δήλωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για την πρώτη μου επίσημη επίσκεψη. Όπως αναφέρατε, έχουμε μια σπουδαία ιστορική σχέση. Πιστεύω όμως ότι αποτελεί ευκαιρία για εμάς, για να ενισχύσουμε αυτές τις διμερείς σχέσεις, ειδικά όσον αφορά στην οικονομία και στις επενδύσεις. Προσβλέπω πραγματικά σε αυτή τη συνάντηση. Βεβαίως, θα συζητήσουμε επίσης περιφερειακά ζητήματα, ιδίως τι συμβαίνει στη Γάζα».

Συζητήθηκε ακόμη η ενίσχυση της συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και των επενδύσεων, καθώς και της ενέργειας και του πολιτισμού.

Ο πρωθυπουργός ανέλυσε το ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρει η Ελλάδα και λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, της σύνδεσής της με τις αγορές των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει στην ανάπτυξη υποδομών, όπως το FSRU Αλεξανδρούπολης.

Στις διευρυμένες συνομιλίες συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβυς Άννα-Μαρία-Ελένη Μπούρα, ο Πρέσβυς της Ελλάδος στο Κατάρ Ιωάννης Ιωαννίδης, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και η Διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη.

Πηγή: skai.gr

