Στη φυλακή οδηγείται ο 33χρονος Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη για εμπρησμούς στην περιφερειακή Αιγάλεω, στον Ασπρόπυργο, μετά την απολογία του για δύο κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και δύο σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε, κατά την απολογία του, τις πράξεις που του αποδίδονται. Ανακρίτρια και εισαγγελέας μετά το πέρας της απολογίας έκριναν ότι ο αλλοδαπός πρέπει να κρατηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 33χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, εμπρησμό δάσους, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και για τα πλημμελήματα της κλοπής και της διατάραξης οικιακής ειρήνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.