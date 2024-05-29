Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκαν οι λεπτομέρειες και οι τιμές ανά μονάδα και στρέμμα με τις οποίες ενισχύονται, για δύο χρόνια, οι πληγέντες παραγωγοί των πλημμυρισμένων περιοχών γύρω από την Κάρλα (περίπου 120.000 στρέμματα), αλλά και αυτές στη βόρεια Φθιώτιδα και στη βόρεια Εύβοια, της Ρόδου και του Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, οι παραγωγοί θα ενισχυθούν με ειδικό πρόγραμμα το οποίο απορροφά το σύνολο του Γεωργικού αποθεματικού 2024, ύψους 43 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι της αποζημιώσεις

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί:

των οποίων τα α γροτεμάχια βρίσκονται πλησίον της τεχνητής λίμνης Κάρλας λόγω της αδυναμίας καλλιέργειας των εκτάσεων αυτών. Η περιοχή χορήγησης της στήριξης αφορά έκταση 119.159.97,32 στρεμμάτων, η οποία απαρτίζεται από πλημμυρισμένες γαίες των καταστροφικών κακοκαιριών Daniel και Elias , σύμφωνα με το χάρτη που απεικονίζει την περιοχή που επλήγη, ο οποίος προήλθε από το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Χαρτoγραφικής Υποστήριξης της Γενικής γραφικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή χοίρων, πουλερικών (όρνιθες, πτηνά, ινδιάνοι, πάπιες, φραγκόκοτες, χήνες φασιανοί), ίππων στην καλλιέργεια ανθών και καλλωπιστικών, ακακιών, κάνναβης, παυλόνιας, κηπευτικών υπό κάλυψη, φυτωρίων ελάτης και λοιπών δασικών δέντρων, φυτωρίων καρποφόρων δέντρων και θάμνων, γκαζόν, κράνων και μανιταριών, οι οποίοι επλήγησαν από πυρκαγιές την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2023 και από πλημμύρες κατά τον Σεπτέμβριο 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου καθώς και οι παραγωγοί μελιού που έχουν έδρα εκμετάλλευσης στις ΠΕ Ροδόπης, Σποράδων, και στους δήμους Δομοκού, Στυλίδας, Ρόδου, Μαντουδίου-Λίμνης -Αγίας 'Αννας και Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω της καταστροφής του τοπικού οικοσυστήματος εξαιτίας των πυρκαγιών και των πλημμυρών.

Τα ποσά που θα δοθούν ανά στρέμμα καλλιέργειας:

- Σκληρός Σίτος 83,20 ευρώ

- Όσπρια βρώσιμα 130 ευρώ

- Βαμβάκι 205 ευρώ

- Ελαιώνες 825,80 ευρώ

- Ενεργειακές καλλιέργειες 70 ευρώ

- Τομάτα βιομηχανική 563,50 ευρώ

- Λοιπά σιτηρά 83,20 ευρώ

- Ροδακινιές μεταποίησης 900 ευρώ

- Αμυγδαλιές 725 ευρώ

- Καρυδιές 300 ευρώ

- Φουντουκιές 255 ευρώ

- Φιστικιές 1020 ευρώ

- Γεώμηλα 960 ευρώ

- Σποροπαραγωγή 220 ευρώ

- Αραβόσιτος 195,20 ευρώ

- Αραβόσιτος ενσίρωσης 195,20 ευρώ

- Αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση 700 ευρώ

- Κηπευτικά 467 ευρώ

- Ελαιούχοι σπόροι 70 ευρώ

- Αρωματικά φυτά 136 ευρώ

- Λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες 680 ευρώ

- Παρέκκλιση αγρανάπαυσης 83,20 ευρώ

- Πυρηνόκαρπα 1.600 ευρώ

- Μηλοειδή 900 ευρώ

- Κτηνοτροφικά φυτά για ζωοτροφές 220 ευρώ.

Όπως σημειώνεται, για τον υπολογισμό του τελικού ποσού στήριξης ανά δικαιούχο πολλαπλασιάζεται η αποζημίωση της κάθε καλλιέργειας με τον πολλαπλασιαστή δύο.

Στήριξη ανά στρέμμα καλλιέργειας/ζώο έχει ως ακολούθως:

- Ακακίες 186 ευρώ

- Ανθη και Καλλωπιστικά 4.441 ευρώ

- Γκαζόν 4.441 ευρώ

- Κάνναβη 126 ευρώ

- Κράνα 675 ευρώ

- Μανιτάρια 5000 ευρώ

- Παυλώνιες 186 ευρώ

- Φυτώρια Ελάτης 5.217 ευρώ

- Φυτώρια Καρποδοφόρων Δένδρων 5.217 ευρώ

- Κηπευτικά υπό Κάλυψη 5.301 ευρώ

- Χοίροι 160 ευρώ

- Χοιρομητέρες 600 ευρώ

- Όρνιθες Κρεοπαραγωγώς 3 ευρώ

- Όρνιθες/Πτηνά Ωοπαραγωγής 9 ευρώ

- Όρνιθες- Εμπορία πουλιών απόδοσης ως οικόσιτα 3 ευρώ

- Ινδιάνοι -Εμπορία πουλιών απόδοσης ως οικόσιτα 20 ευρώ

- Ινδιάνοι αναπαραγωγής 30 ευρώ

- Πάπιες-Χήνες-Φραγκόκοτες-Φασιανοί-Πτηνά-Όρνιθες 5 ευρώ

- Μέλισσες 1 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.