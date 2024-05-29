Το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας που δόθηκε σήμερα Τετάρτη στη δημοσιότητα για την πτήση της Singapore Airlines, η οποία την περασμένη εβδομάδα έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις, έδειξε ότι μια ραγδαία αλλαγή στην βαρυτική δύναμη και μια πτώση από ύψος 54 μέτρων προκάλεσαν τραυματισμούς.

Ενας 73χρονος Βρετανός επιβάτης πέθανε, πιθανόν από ανακοπή, και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν η πτήση SQ321 από το Λονδίνο με προορισμό τη Σιγκαπούρη έπεσε σε υπερβολικές και αιφνίδιες αναταράξεις, όπως περιέγραψε η εταιρεία, ενώ πετούσε πάνω από την Μιανμάρ.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 21, 2024

Η πτήση στις 21 Μαΐου ενός Μπόινγκ τύπου 777-300ER με 211 επιβάτες και 18μελές πλήρωμα κατευθύνθηκε τελικά προς την Μπανγκόκ όπου πραγματοποίησε υποχρεωτική προσγείωση.

"Το αεροπλάνο συνάντησε μια ξαφνική αλλαγή στα G (βαρυτική δύναμη) ... Αυτό πιθανόν είχε ως αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες που δεν φορούσαν τη ζώνη ασφαλείας να εκτιναχθούν", αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του σχετικά με την έκθεση του Γραφείου Έρευνας της Ασφάλειας Μεταφορών.

Singapore Airlines Statement on TSIB Preliminary Investigation Findings on SQ321



Singapore Airlines (SIA) acknowledges the Singapore Transport Safety Investigation Bureau’s preliminary investigation findings on the incident involving flight SQ321 on 21 May 2024.



SIA is fully… — Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 29, 2024

"Η κατακόρυφη επιτάχυνση άλλαξε από αρνητικά 1.5G σε θετικά 1.5G μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι επιβάτες που είχαν εκσφενδονισθεί στο ταβάνι να προσγειωθούν στο πάτωμα", αναφέρει η ίδια πηγή επικαλούμενη πληροφορίες που ελήφθησαν από τα δεδομένα πτήσης και από τους καταγραφείς φωνής του πιλοτηρίου.

"Οι ραγδαίες αλλαγές στα G στη διάρκεια 4,6 δευτερολέπτων είχαν ως αποτέλεσμα μια πτώση 178 ποδών (54 μ), από τα 37.362 πόδια στα 37.184 πόδια. Αυτή η αλληλουχία γεγονότων πιθανόν να προκάλεσε τους τραυματισμούς στο πλήρωμα και στους επιβάτες", προστίθεται.

Η Singapore Airlines ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα: "Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τους επιβαίνοντες την ημέρα εκείνη στην πτήση SQ321 καθώς και τις οικογένειες και τους οικείους τους", ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση.

Αργά χθες το βράδυ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 45 επιβαίνοντες στην πτήση εξακολουθούν να βρίσκονται στην Μπανγκόκ, περιλαμβανομένων 28 που νοσηλεύονται.

One dead, others injured due to severe turbulence on board a Boeing aircraft from London to Singapore.



UPDATE: The picture is today the video included is not from the Singapore Airlines flight today. Instead, it's from a flight from Pristina to EuroAirport Basel in 2019. pic.twitter.com/M1DMrkyVZD — Dane (@UltraDane) May 21, 2024

Η προκαταρκτική έκθεση αναφέρει ότι όταν η πτήση συνάντησε ελαφρές αναταράξεις, υπήρξε χωρίς να δοθεί εντολή και αύξηση στο ύψος που είχε ως αποτέλεσμα ο αυτόματος πιλότος να οδηγήσει σε καθοδική πορεία το αεροσκάφος. Οι πιλότοι βίωσαν μια αύξηση στην ταχύτητα πτήσης και αντέδρασαν ενεργοποιώντας τα αερόφρενα.

"Ενώ διαχειριζόταν την ταχύτητα αέρος...έγινε γνωστό ότι ένας πιλότος φώναξε ότι είχε ανάψει η ένδειξη 'Προσδεθείτε' ".

Η ερευνητική ομάδα απαρτίζεται από Σιγκαπουριανούς ερευνητές, εκπροσώπους της Boeing και αμερικανούς αξιωματούχους από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) και από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA).

Το υπουργείο Μεταφορών της Σιγκαπούρης ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

