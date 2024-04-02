Pharrell Williams-Chad Hugo: Σε νομική διαμάχη για το ντουέτο «The Neptunes»

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς και ο Τσαντ Χιούγκο δημιούργησαν το πρότζεκτ σύνθεσης και παραγωγής, το ντουέτο The Neptunes, το 1992. Αρχικά, οι δύο παιδικοί φίλοι εργάζονταν από τη γενέτειρά τους, τη Βιρτζίνια Μπιτς, όπου πρωτοσυναντήθηκαν σε καλοκαιρινή κατασκήνωση.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο Γουίλιαμς και ο Χιούγκο ήταν συμπαραγωγοί των πρώτων τους επιτυχιών. Τα επόμενα χρόνια, συνέχισαν να κάνουν παραγωγή για τους Beyoncé, Jay-Z, Kelis, Britney Spears, Justin Timberlake και άλλους.

Χθες δικηγόροι του Χιούγκο κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Γουίλιαμς υποστηρίζοντας ότι ο σταρ προσπαθεί να κατοχυρώσει καταχρηστικά το όνομα του ντουέτου The Neptunes, σύμφωνα με το Billboard. Εάν εγκριθεί η κατοχύρωση ο Γουίλιαμς θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του ονόματος, αποκλείοντας τον Χιούγκο και παραβιάζοντας την υποτιθέμενη συμφωνία τους να χωρίσουν τα πάντα ισότιμα, υποστηρίζουν.

Pharrell Williams and longtime collaborator Chad Hugo earned multiplatinum success as the songwriting/production duo the Neptunes, but now they are in a legal dispute over rights to the group's name. https://t.co/C3NDThsqnZ — Variety (@Variety) April 1, 2024

«Σε όλη την τριακονταετή ιστορία τους, ο Χιούγκο και ο Γουίλιαμς συμφώνησαν, και στην πραγματικότητα, μοιράστηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία» έγραψε ένας από τους δικηγόρους του Χιούγκο, σύμφωνα με το Billboard. «Αγνοώντας και αποκλείοντας τον Χιούγκο από οποιεσδήποτε και όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τον αιτούντα για την κατοχύρωση του ονόμαντος “The Neptunes” ο αιτών έχει διαπράξει απάτη κατά την εξασφάλιση των εμπορικών σημάτων και ενήργησε κακόπιστα» συμπλήρωσε.

Pharrell Williams and Chad Hugo Locked In Legal Dispute Over ‘Neptunes’ Name Rights https://t.co/4hIbIkeKuZ — billboard (@billboard) April 1, 2024

Εκπρόσωπος του Φαρέλ Γουίλιαμς απάντησε: «Ο Φαρέλ είναι έκπληκτος από αυτό. Έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές για να μοιραστούμε την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του εμπορικού σήματος και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτήν την προσφορά. Ο στόχος εδώ ήταν να διασφαλιστεί ότι ένα τρίτο μέρος δεν θα έχει στην κατοχή του το εμπορικό σήμα και να εγγυηθεί ότι ο Τσαντ και ο Φαρέλ μοιράζονται την ιδιοκτησία και τη διαχείριση».

Αν και ο Χιούγκο συνεχίζει να είναι παραγωγός μουσικών καλλιτεχνών και συνεργάστηκε πρόσφατα στο «PROBLEMATIC» με τους Kanye West και Ty Dolla Sign, στην καριέρα του διατηρεί σχετικά χαμηλό προφίλ σε σύγκριση με τον Φαρέλ Γουίλιαμς, ο οποίος έγινε διευθυντής δημιουργικού της ανδρικής γραμμής του Louis Vuitton το 2023, κινηματογραφικός παραγωγός και κυκλοφόρησε σειρά προϊόντων περιποίησης δέρματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

