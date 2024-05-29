Λογαριασμός
Ο Αταμάν αποκάλυψε πως δέχτηκε συγχαρητήριο τηλεφώνημα του Μητσοτάκη για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Μία αποκάλυψη έκανε ο Εργκίν Αταμάν μιλώντας στην τουρκική «Sabah», αφού είπε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης του τηλεφώνησε και του έδωσε συγχαρητήρια για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας

Αταμάν

Μιλώντας στην τούρκικη εφημερίδα «Sabah», ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης του τηλεφώνησε για να του δώσει συγχαρητήρια για την κατάκτηση της Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ενώ τον ευχαρίστησε για τον τρόπο που βοηθάει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός με κάλεσε προσωπικά στο τηλέφωνο και με συνεχάρη για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού και με ευχαρίστησε. Είπε επίσης ότι εκτός από την αθλητική επιτυχία, αυτό που κάνω εδώ, από την αρχή της σεζόν, έχει συμβάλλει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με σοβαρό τρόπο, κάτι για το οποίο με ευχαρίστησε ιδιαίτερα», ανέφερε ο προπονητής του «τριφυλλιού».

Πηγή: sport-fm.gr

