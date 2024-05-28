Της Μαρίνας Ζιώζιου

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μέχρι να ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024, με τους μαθητές να «δοκιμάζονται» -και οι αντοχές τους- για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αρχίζουν στις 31 Μαΐου, με τους μαθητές να διαγωνίζονται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ θα «ρίξουν» αυλαία στις 12 Ιουνίου με τις εξετάσεις κατευθύνσεων, Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.

Όσον αφορά στους μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν μία ημέρα νωρίτερα, στις 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και θα τελειώσουν στις 17 Ιουνίου, με τις εξετάσεις στα μαθήματα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Είναι αλήθεια ότι αυτές τις ημέρες των εξετάσεων, μαθητές και γονείς κατακλύζονται από συναισθήματα αγωνίας και άγχους. Για όσους έχουν ξαναδώσει, η εμπειρία αυτή αποτελεί μια γνώριμη κατάσταση. Για τους περισσότερους μαθητές, όμως, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ιδιαίτερα αγχωτικές μέχρι και τρομακτικές.

Οι θετικές σκέψεις είναι απαραίτητες σε αυτή τη στρεσογόνα περίοδο. Η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές είναι μια απαιτητική διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας προκύπτουν δυσκολίες. Το ζητούμενο είναι πώς θα τις διαχειριστούμε. Η περίοδος αυτή θα περάσει και μέσα από αυτή την εμπειρία θα μπορέσετε να σμιλέψετε τον χαρακτήρα σας και να αποκτήσετε ανθεκτικότητα. Ο στόχος είναι ένα καλό αποτέλεσμα στις εξετάσεις, ωστόσο το να έχετε και ένα δεύτερο πλάνο πάντα βοηθάει.

Με τη βοήθεια του Μαθηματικού και προέδρου του Ομίλου «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ», κ. Θοδωρή Καλαϊτζίδη, αυτά είναι τα «12 μυστικά» που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Καλή επιτυχία!

Τι να προσέξετε πριν από τις εξετάσεις:

Φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα διαβάσματος-επαναλήψεων , το οποίο ακολουθούμε πιστά. Πρέπει να αφιερώνουμε, τουλάχιστον, τρεις συνεχόμενες ώρες ανά μάθημα, ενώ κάθε ημέρα καλό είναι να διαβάζουμε ένα ή το πολύ δύο μαθήματα. Πάντως, καλό θα ήταν να μην προσπαθούμε να διαβάσουμε όλα τα μαθήματα την ίδια ημέρα.

Ακολουθούμε το ωράριο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δηλαδή, κοιμόμαστε νωρίς, προκειμένου να ξεκουραστεί ο οργανισμός μας, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Τρεφόμαστε υγιεινά, πίνουμε χυμούς και ασκούμαστε ήπια, ώστε να είμαστε σε καλή φυσική, άρα και πνευματική, κατάσταση, ώστε να καταπολεμήσουμε το άγχος που όλοι έχουν όταν δίνουν εξετάσεις.

Σκεφτόμαστε θετικά. Η ζωή μας δεν αρχίζει και σίγουρα δεν τελειώνει με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα που θα φέρουμε. Ο στόχος είναι να φέρουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα, γιατί ακόμα και αν δεν επιτύχουμε την 1η επιλογή μας, είναι επιτυχία και η 2η και η 3η σχολή.

«Η ζωή δεν είναι άσπρο ή μαύρο, αυτό πρέπει να το θυμάστε πάντα. Υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις και είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή που μπορούμε. Άλλωστε, στη διάρκεια της μάχης σκεφτόμαστε μόνο τη νίκη», αναφέρει στο skai.gr ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης.

Δεν πρέπει να ασχολούμαστε με φήμες για «SOS θέματα» που κάποιος προέβλεψε, που έχουν πολύ καιρό να πέσουν, που είδε στον ύπνο του ο συμμαθητής μας… κοκ. Αναστατωνόμαστε χωρίς λόγο και σχεδόν ποτέ δεν επιβεβαιώνονται.

Το βράδυ της παραμονής της εξέτασης αποφεύγουμε τις υπερβολές στη διατροφή και δεν ξενυχτάμε ποτέ. Την ημέρα των εξετάσεων φροντίζουμε να είμαστε από νωρίς έτοιμοι, ώστε να μην αγχωθούμε αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση στη μετάβασή μας στο εξεταστικό κέντρο.

Τι να προσέξετε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων:

Έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα:

1. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

2. Δελτίο εξεταζόμενου (καρτελάκι)

3. 3 στυλό (μπλε ή μαύρο), μολύβι, γόμα, ξύστρα

4. Γεωμετρικά όργανα (όταν χρειάζονται)

5. Μπουκαλάκι ή θερμός με νερό ή χυμό

6. Ρολόι για διαχείριση της προβλεπόμενης ώρας

Διαβάζουμε το 1ο θέμα χωρίς βιασύνη και άγχος. Δεν έχει νόημα να βιαζόμαστε, δεν κερδίζουμε κάτι αν το διαβάσουμε 5-10 δευτερόλεπτα γρηγορότερα και είμαστε επιρρεπείς σε λάθη. Το λύνουμε (ποτέ στο πρόχειρο και να το αντιγράψουμε μετά, είναι άσκοπη σπατάλη χρόνου και ενέργειας) με ηρεμία και αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε το πρόχειρο για κάποια πράξη ή κάποια σκέψη που δεν είμαστε σίγουροι πώς θα καταλήξει. Επαναλαμβάνουμε διαδοχικά την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα θέματα.

Δεν απογοητευόμαστε αν κάποιο θέμα μας δυσκολέψει ή δεν το γνωρίζουμε. Τα δύσκολα θέματα είναι και για τους άλλους δύσκολα. Θα προσπαθήσουμε να γράψουμε ότι ξέρουμε, ώστε να πάρουμε τα περισσότερα μόρια που μπορούμε. Ακόμα και αν δεν είμαστε σίγουροι πρέπει να διεκδικήσουμε όσα μόρια είναι εφικτό να πάρουμε.

Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από το αρχικό χρονικό πλάνο που έχουμε βάλει για κάθε θέμα. Γράφουμε ότι μπορούμε και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Μπορεί όταν ολοκληρωθεί το γραπτό μας και επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, να δούμε πράγματα που δεν είχαμε παρατηρήσει την πρώτη φορά. Αν τελειώσουμε νωρίτερα, δεν φεύγουμε, αλλά διαβάζουμε ξανά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που δώσαμε, ώστε να είμαστε σίγουροι για αυτά που γράψαμε.

Δεν βιαζόμαστε, δεν ενθουσιαζόμαστε, δεν απογοητευόμαστε. Όλα αυτά μπορεί να μας οδηγήσουν σε λάθη. Όταν τελειώσει η εξέταση, ηρεμούμε και προσπαθούμε να βγάλουμε από το μυαλό μας αυτό το μάθημα. Ότι έγινε, έγινε. Δεν αλλάζει κάτι ψάχνοντας το τι γράψαμε. Ας μη ξεχνάμε ότι συγκρινόμαστε με τους άλλους υποψηφίους. Ο στόχος μας πλέον είναι το επόμενο μάθημα.

Τι κάνουμε μετά τις εξετάσεις:

Συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας δελτίο με την καθοδήγηση και την υποστήριξη ενός εξειδικευμένου συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού.

«Να θυμόμαστε πάντα ότι οι εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, αλλά όχι το τέλος της προσπάθειας», επισημαίνει ο κ. Θεόδωρος Καλαϊτζίδης. Και προσθέτει: «Οι ευκαιρίες υπάρχουν για όλους και είναι αμέτρητες σε όλη την πορεία της ζωής σας. Πρέπει να έχετε πίστη, δύναμη και τη διάθεση για να τις κυνηγήσετε».

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ:

Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2024:

