Οικολογικός εφιάλτης στην Αλάσκα. Δεκάδες ποτάμια της Αλάσκας έχουν πάρει ένα έντονο πορτοκαλί χρώμα τα τελευταία χρόνια, επειδή η τήξη του μόνιμου παγετού - ενός μόνιμου παγωμένου στρώματος της επιφάνειας της Γης που καλύπτει μεγάλες επιφάνειες της Αρκτικής - έχει απελευθερώσει υψηλά επίπεδα τοξικών μετάλλων στις πλωτές οδούς, αποκαλύπτει μια ανησυχητική νέα μελέτη.



Η ρύπανση των ποταμών, η οποία είναι διακριτή από το διάστημα, είναι ένας δυνητικός οικολογικός εφιάλτης - και είναι πιθανό να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, δηλώνουν οι ερευνητές.

Στη νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Μαΐου στο περιοδικό Communications Earth & Environment , οι ερευνητές εντόπισαν τουλάχιστον 75 πορτοκαλί ποταμούς και ρυάκια σε μια περιοχή μεγέθους του Τέξας στην οροσειρά Μπρουκς της Αλάσκας. Οι περισσότερες από τις πληγείσες πλωτές οδούς εντοπίστηκαν αρχικά από έρευνες με ελικόπτερα στην περιοχή.αρχίσαμε να παρατηρούμε όλο και περισσότερα πορτοκαλί ποτάμια και ρυάκια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Τζον Ο’ Ντόνελ. «Υπάρχουν ορισμένες τοποθεσίες που μοιάζουν σχεδόν με γαλακτώδη χυμό πορτοκαλιού».Η χημική ανάλυση στους ποταμούς αποκάλυψε υψηλά επίπεδα ψευδαργύρου, νικελίου, χαλκού και καδμίου, καθώς και σιδήρου, που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την πορτοκαλί απόχρωση των υδάτινων οδών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι μολυσμένες υδάτινες οδοί ήταν ασυνήθιστα όξινες: Μερικά από τα μικρότερα ρεύματα είχαν pH τόσο χαμηλό όσο 2,3, που είναι περίπου το ίδιο με το χυμό λεμονιού ή το ξύδι, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.Η υψηλή συγκέντρωση μετάλλων και η οξύτητα του νερού μπορούν και αμφότερες να συνδεθούν με την τήξη του μόνιμου παγετού. Ενώ το παγωμένο έδαφος λιώνει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο, τα προηγουμένως σφραγισμένα ορυκτά εκτίθενται στη βροχή για πρώτη φορά εδώ και χιλιάδες χρόνια, επιτρέποντας στα μέταλλα να διαλυθούν στους βράχους και στα γύρω ρέματα,Οι προσβεβλημένοι βιότοποι όχι μόνο μεταμορφώνονται οπτικά, αλλά οι υψηλές συγκεντρώσεις ορυκτών είναι επίσηςΟι ερευνητές ανησυχούν ιδιαίτερα για το τι μπορεί να κάνει το τοξικό νερό που προέρχεται από την τήξη στην αναπαραγωγή των ψαριών, κάτι που θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αλιεία των ΗΠΑ.

