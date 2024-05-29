Περίπου 5.000 αστυνομικοί από όλο το λεκανοπέδιο έχουν κινητοποιηθεί σήμερα για την ασφάλεια του τελικού του Conference League στις 10 το βράδυ το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σφράγιση του γηπέδου και την έρευνα όλων των χώρων του, από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας στον εξωτερικό του χώρο, από τον οποίο περνούν μόνο όσοι φέρουν ειδική διαπίστευση και κατόπιν αυστηρού ελέγχου.

- Όλες οι δημόσιες συγκεντρώσεις έχουν απαγορευτεί για σήμερα ενώ η μετακίνηση των φιλάθλων προς και από το γήπεδο θα γίνει οργανωμένα, από συγκεκριμένα σημεία αναχώρησης και αστυνομική συνοδεία.

Ειδικότερα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, που έχουν προμηθευτεί κόκκινα εισιτήρια, θα συγκεντρωθούν σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο του περιβάλλοντα χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο. Από εκεί από τις 18:30 θα ξεκινήσει η σταδιακή μεταφορά τους με συρμούς του ΗΣΑΠ, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, προς τον σταθμό «Περισσό», και στη συνέχεια θα μεταβαίνουν στο γήπεδο με τη συνοδεία αστυνομικών.

Παράλληλα, για τους φιλάθλους της Φιορεντίνα, στους οποίους έχουν διατεθεί μπλε εισιτήρια, έχει προβλεφθεί η συγκέντρωσή τους σε χώρο στο Ο.Α.Κ.Α. , ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούν υπό αυστηρά μέτρα προστασίας στο γήπεδο με λεωφορεία του ΟΣΥ.

Όσον αφορά τους ουδέτερους φιλάθλους, που έχουν εξασφαλίσει λευκό εισιτήριο, θα εξυπηρετηθούν από τους σταθμούς «Ειρήνη» και «Θησείο» του ΗΣΑΠ, με κατεύθυνση, χωρίς ενδιάμεση στάση, τον σταθμό «Περισσό».

- Από τις 6 το απόγευμα, οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των φιλάθλων και δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης από άλλους πολίτες.

- Δεκάδες κεντρικοί δρόμοι έχουν κλείσει ή θα κλείσουν τις επόμενες ώρες σε Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκηδόνα, Μεταμόρφωση, Αθήνα και Πειραιά - και μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

- Τα σχολεία σε περιοχές κοντά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας είναι κλειστά και οι κάτοικοι της περιοχής μετακινούνται με τις ειδικές διαπιστεύσεις που έχουν λάβει.

- Με ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, απαγορεύονται οι πτήσεις ελικοπτέρων και drones από την 14.00 ώρα της 29 Μαΐου 2024 έως και την 06.00 ώρα της επόμενης μέρας.

- Ο έλεγχος των οπαδών πριν και κατά την είσοδό τους στην Opap Arena θα είναι εξονυχιστικός. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους το ηλεκτρονικό κόκκινο, μπλε ή λευκό εισιτήρια εισιτήρι και την ταυτότητά τους και θα υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο. Στα εισιτήρια που έχουν λάβει μέσω της εφαρμογής της UEFA υπάρχουν όλοι οι σχετικοί όροι καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται να έχουν στην κατοχή τους οι φίλαθλοι. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο βρεθεί να κατέχουν οποιοδήποτε απαγορευμένο αντικείμενο, θα απομακρύνονται από τον χώρο και θα προσάγονται σε αστυνομική υπηρεσία.

