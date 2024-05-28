Σε χθεσινή ομιλία του, ο Ερντογάν έκανε μια αποκάλυψη για τα γεγονότα του 1955, όταν εκδιώχθηκαν χιλιάδες Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη.

Όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος πρόεδρος είπε για το πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης ότι «ο μηχανισμός που ήθελε να κάνει πραξικόπημα εναντίον του Μεντερές έκανε τα γεγονότα της 6ης και της 7ης Σεπτεμβρίου».

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Οι πολιτικές του Μεντερές και του Δημοκρατικού Κόμματος, που έφεραν το έθνος και το κράτος πιο κοντά, ενόχλησαν την προνομιούχο μειονότητα, η οποία έβλεπε αυτήν τη χώρα ως κληρονομημένη ιδιοκτησία της. Αυτή η δυσφορία άρχισε να εκδηλώνεται από το 1956.Το κουμπί του μηχανισμού του πραξικοπήματος πατήθηκε με τα γεγονότα της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, προκλήσεις, τσακωμοί, διαμαρτυρίες και κάθε είδους εντάσεις που παροξύνουν τις κοινωνικές διαφορές εμφανίστηκαν σε διάφορες επαρχίες της χώρας μας».

Η Milliyet για τις φρεγάτες

«Η Ελλάδα ετοιμάζεται να παραλάβει τρεις φρεγάτες Belharra» γράφει η εφημερίδα Milliyet σημειώνοντας ότι «θα αυξήσουν τις αμυντικές ικανότητες της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο», μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Εγκρίθηκε το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Τουρκίας με τίτλο «Ο αιώνας της Τουρκίας»

Τα τουρκικά σχολεία θα έχουν χάρτες της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Στην 9η τάξη «θα τονίζεται η σημασία των χαρακτηριστικών τοποθεσίας της Τουρκίας. Θα συζητούνται χάρτες που σχετίζονται με τη Γαλάζια Πατρίδα και την Πατρίδα των Αιθέρων. Η αξία του πατριωτισμού θα τονίζεται με τη συμπερίληψη του δικαιολογημένου αγώνα της Τουρκίας ενάντια σε αιτήματα που αγνοούν τα νομικά και γεωγραφικά δικαιώματά της στη Θάλασσα των Νησιών (σ.σ. Αιγαίο) και στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα αναφέρεται η σημασία της Κύπρου για την Τουρκία και τον τουρκικό κόσμο».

Στη 10η τάξη «θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, και τα δικαιώματά της στα διεθνή ύδατα σήμερα και στο μέλλον. Επίσης, μπορεί να διερευνηθεί το έργο ύδρευσης με την ΤΔΒΚ».



«Πόλεμος» Τουρκίας - Ισραήλ

Επίθεση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών εναντίον του Ερντογάν: «Είσαι δικτάτορας, δολοφονείς Κούρδους και έχεις υπό την κατοχή του τη Βόρεια Κύπρο».

מי שצריך להיות מואשם ברצח עם הוא הדיקטטור ארדואן @RTErdogan שרוצח את אזרחיו הכורדים, שכובש את צפון קפריסין ושמבצע פשעים נגד האנושות. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2024

Από την πλευρά της η Άγκυρα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «σφαγιάζει αμάχους Παλαιστίνιους»

«Θα δικαστείτε στα διεθνή δικαστήρια»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε: «Ο ασεβής τόνος του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών Kατζ και οι αβάσιμες κατηγορίες προς τον Πρόεδρό μας είναι μια μάταια προσπάθεια αλλαγής της ατζέντας σχετικά με τα εγκλήματα που διέπραξε το Ισραήλ στην Παλαιστίνη.

Η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι που έχει σκοτώσει σχεδόν 40.000 Παλαιστίνιους από τον Οκτώβριο και σφαγιάζει βάρβαρα δεκάδες αθώους Παλαιστίνιους σε μια επίθεση σε καταυλισμό σκηνών χθες το βράδυ (26 Μαΐου). Όποιος είναι συνένοχος σε αυτά τα εγκλήματα θα δικαστεί σε διεθνή δικαστήρια. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων».

Πηγή: skai.gr

