Από θύρα φιλάθλων θα παρακολουθήσει τον αποψινό τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα ο Στέφανος Κασσελάκης.
Σύμφωνα με κομματικές πηγές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βρεθεί απόψε στην OPAP Arena στον τελικό του Conference League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα. Προσθέτουν ότι ο κ. Κασσελάκης επέλεξε να παρακολουθήσει τον αγώνα από θύρα φιλάθλων με παρέα του κι όχι από τη θύρα των VIP.
