Από θύρα φιλάθλων θα παρακολουθήσει ο Κασσελάκης τον τελικό Ολυμπιακού-Φιορεντίνα

Ο Κασσελάκης επέλεξε να παρακολουθήσει τον αγώνα από θύρα φιλάθλων και όχι από τη θύρα των VIP.

Στέφανος Κασσελάκης

Από θύρα φιλάθλων θα παρακολουθήσει τον αποψινό τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βρεθεί απόψε στην OPAP Arena στον τελικό του Conference League μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα. Προσθέτουν ότι ο κ. Κασσελάκης επέλεξε να παρακολουθήσει τον αγώνα από θύρα φιλάθλων με παρέα του κι όχι από τη θύρα των VIP.

Πηγή: skai.gr

