Survivor: Προβληματισμός στις ομάδες για τη διπλή ψηφοφορία - Δείτε το trailer

Το χθεσινό Συμβούλιο ανέδειξε υποψήφιο από την Μπλε ομάδα τον Σταμάτη Ταλαδιανό την ώρα που η Κόκκινη ομάδα είχε βγάλει υποψήφια την Ιωάννα Τζαβέλα μια μέρα πριν. Με αυτά τα δεδομένα σήμερα θα γίνουν δύο ψηφοφορίες, αφού η ομάδα που θα ηττηθεί θα καθορίσει και το φύλο της μονομαχίας.

Το αγώνισμα για τη διεκδίκηση της τρίτης ασυλίας έχει πάθος, ένταση, έντονες κόντρες και διαφωνίες.

Δύο περιστατικά κατά τη διάρκεια του αγώνα έφεραν μεγάλες διαμάχες με αλληλοκατηγορίες και βαριές κουβέντες που συνεχίζονται και στο Συμβούλιο του νησιού.

Η ένταση ανάμεσα στον James και στην Ασημίνα οδηγεί στην αποχώρησή της από το Συμβούλιο, πώς θα εξελιχθεί η μεταξύ τους αντιπαράθεση;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.