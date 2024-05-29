Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη προμήθευσε τους Χούθι με τον βαλλιστικό πύραυλο Ghadr. Το Ιράν υποστηρίζει τους Χούθι, αλλά έχει αρνηθεί επανειλημμένως ότι εξοπλίζει την ομάδα.

«Ο εκτοξευόμενος από τη θάλασσα βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν, ονόματι Ghadr, έχει πλέον τεθεί στη διάθεση των μαχητών της Υεμένης Χούθι», ανέφερε το Tasnim, το οποίο πιστεύεται ότι συνδέεται με τους επίλεκτους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

«Πρόκειται για έναν πύραυλο ικανό να αποτελέσει σοβαρή πρόκληση για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του κύριου συμμάχου τους στην περιοχή, του Σιωνιστικού καθεστώτος», μετέδωσε το Tasnim.

Οι Χούθι επιτίθενται σε πλοία που διέρχονται μέσα και γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα για την υποστήριξη των Παλαιστινίων στον πόλεμο της Γάζας, όπως ισχυρίζονται, επηρεάζοντας μια ναυτιλιακή διαδρομή ζωτικής σημασίας για το εμπόριο.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικής Πληροφοριών των ΗΠΑ, το Ιράν κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή. Είναι επίσης σημαντικός παραγωγός drones.



Πηγή: skai.gr

