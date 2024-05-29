Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της Εθνικής Ανδρών στο γήπεδο της Ριζούπολης ο Γιάννης Κώτσιρας.



Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού προστέθηκε στις επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου στο σημερινό (29/05) πρόγραμμα, με τη «γαλανόλευκη» να δίνει συνέχεια στην προετοιμασία της ενόψει των φιλικών αγώνων με την Γερμανία στο Μένχενγκλαντμπαχ (Παρασκευή 7 Ιουνίου, 21:45 ώρα Ελλάδας) και με την Μάλτα, επί αυστριακού εδάφους, στο Γκρόντιγκ (Τρίτη 11 Ιουνίου, 19:00 ώρα Ελλάδας).

Θυμίζουμε πως η πρώτη προπόνηση της Εθνικής έγινε την Τρίτη (28/05), εκεί όπου στην ομάδα ήταν οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Αθανασιάδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος, Ρότα, Σάλιακας, Σιώπης, Κουρμπέλης, Μπουχαλάκης, Μάνταλος, Τσιγγάρας, Παυλίδης και Γιαννούλης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.