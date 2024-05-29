Λογαριασμός
Μπήκε στις προπονήσεις της Εθνικής ο Κώτσιρας - Συνεχίζεται η προετοιμασία για τα φιλικά με Γερμανία και Μάλτα

Με τη συμμετοχή του Γιάννη Κώτσιρα πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση (29/05) της Εθνικής Ανδρών στο γήπεδο Ριζούπολης

Κώτσιρας

Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της Εθνικής Ανδρών στο γήπεδο της Ριζούπολης ο Γιάννης Κώτσιρας.

Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού προστέθηκε στις επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου στο σημερινό (29/05) πρόγραμμα, με τη «γαλανόλευκη» να δίνει συνέχεια στην προετοιμασία της ενόψει των φιλικών αγώνων με την Γερμανία στο Μένχενγκλαντμπαχ (Παρασκευή 7 Ιουνίου, 21:45 ώρα Ελλάδας) και με την Μάλτα, επί αυστριακού εδάφους, στο Γκρόντιγκ (Τρίτη 11 Ιουνίου, 19:00 ώρα Ελλάδας).



Θυμίζουμε πως η πρώτη προπόνηση της Εθνικής έγινε την Τρίτη (28/05), εκεί όπου στην ομάδα ήταν οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Αθανασιάδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος, Ρότα, Σάλιακας, Σιώπης, Κουρμπέλης, Μπουχαλάκης, Μάνταλος, Τσιγγάρας, Παυλίδης και Γιαννούλης.
