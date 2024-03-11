Survivor 2024: Νέα αποχώρηση από το παιχνίδι εκτός μονομαχίας, έφτασαν τις 5!

Είναι γεγονός ότι από το φετινό Survivor έχουν αποχωρήσει συνολικά 14 παίκτες μέχρι τώρα. Ωστόσο το ενδιαφέρον είναι πως μόλις οι 9 από αυτούς αγωνίστηκαν και έμειναν εκτός παιχνιδιού μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία μονομαχίας. Πρώτη οικειοθελής αποχώρηση ήταν εκείνη του Χρήστου Βολικάκη. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας δυσκολευόταν αρκετά στο παιχνίδι όσον αφορά τις σχέσεις με την ομάδα του. Μετά από έναν μεγάλο καυγά με τους παλιούς παίκτες και κυρίως τον Αλέξη Παππά, αποφάσισε να ζητήσει να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Λίγα επεισόδια αργότερα, ο Άγγελος Γεωργουδάκης επιστρέφει από το νοσοκομείο στην παραλία για να ανακοινώσει ότι γυρίζει στην Ελλάδα. Ο μαχητής με τη ματσέτα είχε δηλητηριαστεί από κοράλλι κατά τη διάρκεια βόλτας στον βυθό με το ψαροντούφεκο. Η τοξική ουσία που έμεινε στον οργανισμό του από το τσίμπημα, τον ανάγκασε να αφήσει το παιχνίδι.

Ένας ακόμα μεγάλος άτυχος ήταν ο Κώστας Βουγιουκαλάκης. Ο παίκτης μόλις που πρόλαβε να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και να φέρει έναν πόντο. Λίγες στιγμές αργότερα αποχώρησε για το νοσοκομείο, και στο επόμενο συμβούλιο, ο Λιανός ανακοίνωσε την αποχώρησή του.

Αίσθηση προκάλεσε και η αποχώρηση της Όλγας Πηλιάκη. Η παίκτρια ταλαιπωρούνταν αρκετές ημέρες από πρόβλημα υγείας, για το οποίο τελικά κρίθηκε σκόπιμο να αποχωρήσει.

Τελευταίο κρούσμα αυτής της "μάστιγας" ήταν ο Παντελής Γιαννακάκης. Ο παίκτης πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις λίγες μέρες και να τραυματιστεί από νωρίς. Δυστυχώς γι'αυτόν ο τραυματισμός του δεν έλεγε να υποχωρήσει, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Λιανός να ανακοινώσει στο τελευταίο επεισόδιο την αποχώρησή του.



Πηγή: skai.gr

