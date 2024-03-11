Survivor 2024: Νέο ενδιαφέρον μετά την αλλαγή των ομάδων - Η ασυλία και η πρώτη υποψηφιότητα

Γνωρίζαμε ότι οι ομάδες δεν θα παρέμεναν ίδιες για πάντα. Όμως αυτή τη φορά, η πρώτη ριζική αναδιοργάνωση του σκηνικού, ήρθε νωρίτερα απ' όσο μπορούσαν να φανταστούν και οι ίδιοι οι παίκτες, ως απόρροια των τελευταίων αποτελεσμάτων στα αγωνίσματα, καθώς και των πολλαπλών απουσιών λόγω τραυματισμών. Οι αντιδράσες πολλές και ξεχωριστές.

Αφού οι παίκτες ξεπέρασαν την αρχική κρυάδα της πρόσληψης των νέων δεδομένων, στη συνέχεια έπρεπε να αγωνιστούν για την πρώτη ασυλία, απέναντι στους μέχρι χθές συμπαίχτες τους. Την αρχή έκαναν Σταμάτης με Γιάννη Περπατάρη.

Ο πρώην μαχητής και νυν κόκκινος, εκτός από την αγωνιστική του κόντρα, είχε και κάποιες έντονες στιγμές εξωαγωνιστικές με την Σταυρούλα, που είχαν ως αποτέλεσμα να τον πάρει στο κυνήγι για να τον βρέξει.

Ο παίκτης τελικά συμμετείχε και στην τελική αναμέτρηση που έδωσε την νίκη στη νέα κόκκινη ομάδα.

Κάποιοι παίκτες, όπως η Χρύσα, φάνηκε να δυσκολεύονται να συνηθίσουν στα νέα δεδομένα, και η αλλαγή τούς καταβάλει σε σημαντικό βαθμό. Η παίκτρια μάλιστα ήταν διπλά στενοχωρημένη, γιατί δεν μπόρεσε να φέρει πόντο και να αφιερώσει νίκη στη μητέρα της που είχε γενέθλια.

Με κάπως περίεργο κλίμα η νέα Μπλε ομάδα πήγε στο συμβούλιο να ψηφιστεί στην πρώτη αμήχανη ψηφοφορία μετά την αλλαγή των ομάδων. Υποψήφια βγήκε η Ευγενία, η οποία για ακόμη μια φορά δέχθηκε την ψήφισή της αδιαμαρτύρητα, αναγνωρίζοντας την αγωνιστική της αδυναμία.

Πηγή: skai.gr

