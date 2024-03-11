H μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου, η απονομής των βραβείων Όσκαρ 2024, η 96η απονομή, είχε φέτος ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω Γιώργου Λάνθιμου και Αλεξάντερ Πέιν.

Το φιλμ «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν ο θριαμβευτής της βραδιάς, με συνολικά επτά αγαλματίδια, ενώ το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου εξασφάλισε τέσσερα.

Τα κυριότερα βραβεία Όσκαρ

Καλύτερης ταινίας

«Οπενχάιμερ»

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Κρίστοφερ Νόλαν, «Οπενχάιμερ»

Α΄ γυναικείου ρόλου

Έμμα Στόουν, «Poor Things»

Α΄ ανδρικού ρόλου

Κίλιαν Μέρφι, «Οπενχάιμερ»

Β΄ γυναικείου ρόλου

Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ, «Τα παιδιά του χειμώνα»

Β΄ ανδρικού ρόλου

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, «Οπενχάιμερ»

Ξένης ταινίας

«Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» (Βρετανία)

Ταινίας ανιμέισον

«Το αγόρι και ο ερωδιός», του Χαγιάο Μιγιαζάκι

Ντοκιμαντέρ

«20 ημέρες στην Μαριούπολη»

Πρωτότυπου σεναρίου

«Ανατομία μιας πτώσης»

Διασκευασμένου σεναρίου

«American Fiction»

Μουσικής

«Οπενχάιμερ»

Πρωτότυπου τραγουδιού

«What Was I Made For?», «Μπάρμπι»

Ήχου

«Η ζώνη του ενδιαφέροντος»

Σχεδιασμού παραγωγής

«Poor things»

Φωτογραφίας

«Οπενχάιμερ»

Κοστουμιών

«Poor Things»

Σύντομης ταινίας ανιμέισον

«War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko»

Σύντομου ντοκιμαντέρ

«The Last Repair Shop».

Η Έμμα Στόουν έλαβε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου —για δεύτερη φορά—, για την ερμηνεία της στην μπαρόκ κωμωδία του Γιώργου Λάνθιμου «Poor Things».

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έλαβε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για το φιλμ «Οπενχάιμερ», το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, ταινία η οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές και γνώρισε επίσης εμπορική επιτυχία.

Το μάλλον απρόβλεπτο, ραφιναρισμένο μπλοκμπάστερ, το οποίο έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office, είχε μετατρέψει ήδη τον 53χρονο αμερικανοβρετανό σκηνοθέτη στο φαβορί των βραβείων. Επικράτησε των Μάρτιν Σκορσέζε («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Ζιστίν Τριέ («Ανατομία μιας πτώσης»), Γιώργου Λάνθιμου («Poor Things») και Μπράντλι Κούπερ («Maestro»).

Το φιλμ «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, επισφραγίζοντας την κυριαρχία του τη βραδιά που εξασφάλισε συνολικά επτά αγαλματίδια.

Το πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας, που είχε την ιδιαιτερότητα ότι αντιμετωπίστηκε με διθυράμβους από την κριτική και γνώρισε εμπορική επιτυχία στις αίθουσες, με εισπράξεις που ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως, επικράτησε των «Μπάρμπι», «Ανατομία μιας πτώσης», «Poor things» και «Τα παιδιά του χειμώνα», μεταξύ άλλων, μια χρονιά που γενικά οι ταινίες χαρακτηρίστηκαν υψηλού βαθμού ποιότητας.

Ο ιρλανδός ηθοποιός Κίλιαν Μέρφι έλαβε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ενσάρκωση του πατέρα της ατομικής βόμβας στο φιλμ «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο 47χρονος, που ερμηνεύει με τον παράδοξα εύθραυστο τρόπο του τον φυσικό που ανέτρεψε την ιστορία, επικράτησε των Πολ Τζιαμάτι («Τα παιδιά του χειμώνα»), Μπράντλι Κούπερ («Maestro»), Τζέφρι Ράιτ («American Fiction») και Κόλμαν Ντομίνγκο («Rustin»).

Η Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ έλαβε το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανίδας ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε την επικράτηση έναντι βαρύτερων ονομάτων: το βραβείο διεκδικούσαν επίσης η Τζόντι Φόστερ («Nyad»), η Αμέρικα Φερέρα («Μπάρμπι»), η Έμιλι Μπλαντ («Οπενχάιμερ»), και η Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple»).

Το φιλμ «Το αγόρι και ο ερωδιός», το πιο πρόσφατο έργο του ιάπωνα μετρ του μάνγκα Χαγιάο Μιγιαζάκι, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας ανιμέισον.

Η ταινία φαντασίας, πιθανόν η τελευταία του 83χρονου δημιουργού, έκανε την έκπληξη, επικρατώντας του φαβορί, που ήταν η ταινία «Spider-Man: Across the Spider-Verse». Οι άλλες τρεις ταινίες που διεκδικούσαν το αγαλματίδιο ήταν οι «Nimona», «Στο στοιχείο τους» («Elemental», στούντιο Pixar) και «Robot dreams».

Η γαλλική ταινία «Ανατομία μιας πτώσης» κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, για το δικαστικό δράμα με σκηνικό ακροαματική διαδικασία όπου συγγραφέας βρίσκεται κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έλαβε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Οπενχάιμερ», στον ρόλο του γραφειοκράτη που μετατρέπεται σε νέμεση του κεντρικού ήρωα.

Η παρουσία του στο πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας το οποίο φιλοτέχνησε ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι καθοριστική για την ταπείνωση του επιστήμονα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επέτρεψε στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιοτ να επικρατήσει των άλλων διεκδικητών του βραβείου, των Ράιαν Γκόσλινγκ («Μπάρμπι»), Ρόμπερτ ντε Νίρο («Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού»), Μαρκ Ράφαλο («Poor things») και Στέρλινγκ Κ. Μπράουν («American Fiction»).

Η Ζιστίν Τριέ, που σκηνοθέτησε την ταινία, μοιράζεται το βραβείο με τον σύντροφό της Αρτίρ Αραρί, με τον οποίο συνυπέγραψαν το σενάριο—που δημιούργησαν εν μέσω της πανδημίας. Το φιλμ, που έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, ανατέμνει την διάλυση ενός γάμου κι αφήνει πάντα να πλανώνται αμφιβολίες για την αλήθεια.

Το βρετανικό φιλμ «Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος» (The Zone of Interest, σκηνοθεσία Τζόναθαν Γκλέιζερ) έλαβε Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας: πρόκειται για το σουρεαλιστικό χρονικό της ανέμελης ζωής μιας οικογένειας ναζί σε βίλα πλάι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης-εξόντωσης Άουσβιτς.

Η ταινία θίγει τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του φράκτη του οικογενειακού κήπου, αλλά ποτέ δεν εμφανίζεται. Αυτή η αφήγηση της κοινοτοπίας του κακού επικράτησε των άλλων ταινιών που διαγωνίζονταν, των «Io Capitano» (Ιταλία), «Perfect Days» (Ιαπωνία), «Στο γραφείο των καθηγητών» (Γερμανία) και «Society of the Snow» (Ισπανία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.