Μπορεί η Κόκκινη ομάδα να διανύει μάλλον τη χειρότερή της περίοδο, ωστόσο όταν πρόκειται για επικοινωνία οι Διάσημοι βρίσκουν τα αποθέματα και παίρνουν τη νίκη. Η ομάδα έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να έχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες με έπαθλο την επικοινωνία.

Από την αναμέτρηση ξεχώρισε η πολύ καλή επίδοση της Έλενας με 2/2 νίκες.

Η παίκτρια ρωτήθηκε αργότερα από τον Γ. Λιανό τι διαφορετικό έκανε σε σχέση με τις άλλες μέρες και μπόρεσε να φέρει πόντο, και εκείνη απάντησε: «Απλά δεν ερχόταν»

Ανησυχία επικράτησε επίσης, όταν η Δώρα κατεβαίνοντας από εμπόδιο παραπάτησε και βρέθηκε άτσαλα στο έδαφος.

Μετά της λήξη του αγώνα οι νικητές Διάσημοι μεταφέρθηκαν στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο επικοινωνίας, όπου είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν τα μηνύματα αγαπημένων τους φίλων.

Από τα μηνύματα ξεχώρισε εκείνο του τραγουδιστή και πρώην παίκτη του Survivor, Τριαντάφυλλου, στον φίλο του, Αλέξη Παππά.

