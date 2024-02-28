Η Κάθριν ΜακΚόρμακ και ο Κόλιν Φερθ πρωταγωνιστές της σειράς «Lockerbie»

Η Βρετανίδα ηθοποιός Κάθριν ΜακΚόρμακ (Catherine McCormack) θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ και BAFTA Κόλιν Φερθ (Colin Firth) στην μίνι σειρά των Sky και Peacock, «Lockerbie».

Σημειώνεται ότι η νέα παραγωγή επικεντρώνεται «στον απόηχο της βομβιστικής επίθεσης του 1988, στην πτήση 103 της Pan Am κατά την οποία σκοτώθηκαν 259 επιβάτες και μέλη του πληρώματος πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας.

Η ηθοποιός θα υποδυθεί τη σύζυγο του δρ Τζιμ Σουάιρ (Φερθ) οι οποίοι έχασαν την κόρη τους στην πιο πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση σε βρετανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

