Survivor 2024: Κανένας σεβασμός σε ανθρώπινο επίπεδο λέει η Μαρία Αντωνά

Κανένα σεβασμό σε ανθρώπινο επίπεδο δεν βλέπει από τους παίκτες της ομάδας των Μαχητών, όπως εξήγησε, στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι η Μαρία Αντωνά.

«Το χθεσινό συμβούλιο για ακόμα μια φορά απέδειξε ότι υπάρχει παιδική σκέψη στο μυαλό της μπλε ομάδας, δεν υπάρχει κανένας σεβασμός σε ανθρώπινο επίπεδο ή σε έναν άνθρωπο που τον βλέπουν ότι είναι χτυπημένος και δεν είναι καθόλου καλά ψυχολογικά. Μάλλον αυτό τους ιντριγκάρει, το να χρησιμοποιήσουν έναν άνθρωπο, να τον ρίξουν κι άλλο, να τον κάνουν να αισθανθεί χειρότερο. Νομίζω ότι όποτε καταλαβαίνουν ότι δεν είσαι καλά, είναι σαν να το βλέπουν σαν πλεονέκτημα για αυτούς για να σε αποδυναμώσουν κι άλλο προσωπικά και κατ' επέκταση, συνολικά», είπε.

Πηγή: skai.gr

