Μόλις δύο εβδομάδες κράτησε η παραμονή της Έλενας Αμανατίδου στον Άγιο Δομίνικο. Η παίκτρια δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει έγκαιρα τις δυνατότητές της, και βρέθηκε να μάχεται για την παραμονή της απέναντι στην Χρύσα των Μαχητών.

Η Μαχήτρια ήταν ξεκάθαρα η πιο βελτιωμένη παίκτρια και η έκπληξη της εβοδμάδας με 6 νίκες σε 7 αγώνες, ενω λίγο έλειψε να στεφθεί και MVP. Το έργο της Έλενας μόνο εύκολο δεν ήταν, και όταν τελικά ηττήθηκε ξέσπασε σε κλάματα με λυγμούς, αναφωνώντας ότι δεν έχει φτάσει εκεί που θα ήθελε.

Η αλήθεια είναι ότι η MVP της εβδομάδας, Κατερίνα Δαλάκα πήγε το στρατηγικό κομμάτι πέρα από ανθρώπους και φιλίες αυτή την εβδομάδα. Η ίδια μετά την αποχώρηση έκανε λόγο για πολύ στενάχωρη μέρα και βαρύ κλίμα για την ομάδα. Ωστόσο όταν είχε την ευκαιρία να επιλέξει αντίπαλο για την ίδια και τις συμπαίκτριές της, δεν πήγε στην πιο ασφαλή επιλογή που θα μπορούσε να κάνει, παρά επέλεξε τη Χρύσα, στην καλύτερη εβδομάδα της στο παιχνίδι.

Ο Γιώργος Γκιουλέκας, αλλά και άλλα μέλη της Μπλε ομάδας ένιωσαν την ανάγκη να τοποθετηθούν και να εκφραστούν εγκωμιαστικά για την Έλενα, ωστόσο δεν μπορούσαν να μην αναφερθούν στο γεγονός ότι για την αποχώρησή της ενδεχομένως να έχει και η επιλογή της ομάδας της ένα μικρό μερίδιο.

Η Έλενα Αμανατίδου αποχώρησε συγκινημένη λέγοντας στους παίκτες να απολαύσουν το παιχνίδι όσο έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε αυτό, καθώς υπάρχει πολύς κόσμος που θα ήθελε να είναι στη θέση τους.

