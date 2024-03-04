Λογαριασμός
Survivor 2024: Καθοριστικά ματσαρίσματα και εσωτερικές διαμάχες - Δείτε το trailer

Με τον Γιώργο Λιανό, Κυριακή- Πέμπτη στις 21:00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Η ήττα των Μπλε έφερε στην επιφάνεια τα εσωτερικά προβλήματα της ομάδας.

Η υποψηφιότητα της Μαριλίνας μπορεί για κάποιους να ήταν αναμενόμενη ήταν όμως η δική της επιμονή να ψηφιστεί που την επισφράγισε. Μετά από το εκρηκτικό χθεσινό Συμβούλιο σήμερα πρέπει να ενωθούν και να βάλουν τα δυνατά τους αν θέλουν να κερδίσουν τη δεύτερη ασυλία.

Τα ματσαρίσματα παίζουν καθοριστικό ρόλο κι αυτό ήταν κάτι που αποδείχθηκε και στο χθεσινό επεισόδιο. Αυτό είναι και το ζητούμενο για τις δύο ομάδες που θα μπουν στο στίβο μάχης για να διεκδικήσουν τη δεύτερη ασυλία. Τα αίματα ανάβουν για ακόμα μία φορά…

Στο Συμβούλιο του νησιού η ψηφοφορία θα δείξει τη δεύτερη υποψηφιότητα, από ποια ομάδα θα είναι;

Πηγή: skai.gr

