Survivor 2024: Είμαι αυθόρμητη το πληρώνω, λέει η Ασημίνα

Το γεγονός πως ο αυθορμητισμός της, της έχει κοστίσει, παρατήρησε στο αποψινό επεισόδιο του Survivor στον Σκάι, η Ασημίνα.

«Για άλλη μία φορά το κεντρικό θέμα ήμουν εγώ, δεν θα ήθελα να είναι έτσι. Αναφέρθηκαν πολλά στο συμβούλιο. Έχουμε τραυματισμούς και νέες προσθήκες, πατάς πάνω στις δυσκολίες του άλλου. Μου φαίνεται γελοίο να τους βλέπω να γελάνε», ανέφερε η Ασημίνα Χατζηανδρέου.

«Είμαι αυθόρμητη και το πληρώνω. Χαίρομαι που η ομάδα μου με στήριξε χθες. Ήταν κακό προς το πρόσωπο μας να δεχτούμε όλη αυτή την ειρωνεία. Η κόκκινη ομάδα έχει πολλά "βαρίδια" ακόμα, οι μπλε όταν δεν θα κερδίζουν θα αρχίσουν να αποδεκατίζονται», πρόσθεσε.

