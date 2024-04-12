Λογαριασμός
Survivor 2024: Επιστρέφει Ελλάδα η Aira...«Όπως πάντα, με χαμόγελο»

Η αναμέτρηση που την στέλνει πίσω στην Ελλάδα, ήταν αυτή απέναντι στην Χρύσα, η οποία έχει συνολικά επιβιώσει από 6 μονομαχίες

Σαρβάιβορ

Τελευταία αποχώρηση πριν από το πολυπόθητο πάρτι της Ένωσης ήταν αυτή της Aira Adomaityte. Η παίκτρια έφτασε μια ανάσα πριν την πηγή, όμως δεν μπόρεσε να πιει νερό. Ωστόσο και η ίδια αναγνώρισε ότι μη όντας αθλήτρια έφτασε πολύ πιο μακριά από εκεί που υπολόγιζε για τον εαυτό της. 

Η αναμέτρηση που την στέλνει πίσω στην Ελλάδα, ήταν αυτή απέναντι στην Χρύσα, η οποία έχει συνολικά επιβιώσει από 6 μονομαχίες. 

Η Aira πάντα είχε ένα χαμόγελο έτοιμο για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση μέσα στο παιχνίδι, χαρούμενη ή στενάχωρη. Έτσι και αυτή την φορά, αποχαιρέτησε συμπαίκτες και αντιπάλους με ένα όμορφο χαμόγελο. 


 

