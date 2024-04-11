O κούκλος και ταλαντούχος Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan) θα υποδυθεί τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα νιάτα του, στη νέα ταινία του βραβευμένου Ιρανού σκηνοθέτη Αλί Αμπάσι (Ali Abbasi), "The Apprentice".



Μαζί του ο βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Τζέρεμι Στρονγκ (Jeremy Strong) στον ρόλο του διαβόητου δικηγόρου Ρόι Κον, ο οποίος υπήρξε μέντοράς του στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.



Η ταινία θα είναι μεταξύ των φετινών παραγωγών στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών μαζί με το «Megalopolis», του Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola), το «The Shrouds» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ (David Cronenberg) και την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Κinds of Kindness».

Aμέσως μετά την ανακοίνωση του φεστιβάλ δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρώτο στιγμιότυπο του Σεμπάστιαν Σταν ως Τραμπ, ο οποίος φορώντας ένα εκρού κοστούμι κάθεται στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου και τηλεφωνεί μαζί με τον «μέντορά του» που τον υποδύεται ο Τζέρεμι Στρονγκ.

First look at Sebastian Stan and Jeremy Strong in Ali Abbasi's The Apprentice, in competition at this year's Cannes Film Festival. pic.twitter.com/BjBnwAJH8J — Letterboxd (@letterboxd) April 11, 2024

Η υπόθεση

Η ταινία σε σενάριο του Γκάμπριελ Σέρμαν (Gabe Sherman) περιγράφεται ως «μια εξερεύνηση δύναμης και φιλοδοξίας, σε έναν κόσμο διαφθοράς και εξαπάτησης. Επικεντρώνεται στις προσπάθειες του Tραμπ να δημιουργήσει την αυτοκρατορία του στο τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1970 και του 1980, εξετάζοντας επίσης τη σχέση του με τον Ρόι Κον».

Σύμφωνα με το Deadline, «είναι μια ιστορία μέντορα-προστατευόμενου που περιγράφει την προέλευση μιας αμερικανικής δυναστείας. Γεμάτο με χαρακτήρες μεγαλύτερους από τη ζωή, αποκαλύπτει το ηθικό και ανθρώπινο κόστος μιας κουλτούρας που ορίζεται από νικητές και ηττημένους».



Tο πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν η υποψήφια για Όσκαρ Μαρία Μπακάλοβα (Maria Bakalova) ως Ιβάνα Τραμπ και ο Μάρτιν Ντόνοβαν (Martin Donovan) στο ρόλο του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ, Φρεντ.



Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2023 και ολοκληρώθηκαν στις 28 Ιανουαρίου του 2024.



Το 77ο Φεστιβάλ Καννών διεξάγεται φέτος από τις 14 μέχρι και τις 25 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

